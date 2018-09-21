TÜDEF'ten tüketiciye öneriler;

Etiket ve gramajlarda oynama yapanlar hakkında konuşan Koçal, “Gramaj ve fiyatlar ile oynayarak, tüketicileri aldatanlar, aslında dolandırıcılık suçu işlemekte olup bu tür suçlar tespit edilerek yargıya taşınmalıdır. Fiyat etiketleri ve ürün gramaj kontrolleri bakanlık yetkilileri yanı sıra belediyeler tarafından da oy kaybı hesabı yapmadan bu denetimleri etkin ve etkili yapmalıdır” dedi.

“Yerli Üretim” logosunun getireceği sakıncalardan söz eden Koçal, “Yeni uygulama ile üretim yeri Türkiye olan mallar için ‘Yerli Üretim' logosu kullanma mecburiyeti yerinde bir karardır. Ancak Türkiye'de üretilen yabancı menşeli ürünlere de bu logodan yapıştırılacak olması uygulamanın amacının dışına çıkılmasına sebep olacak. Tamamı yerli üretim ve imalat olmayan ürünlere bu logonun yapıştırılması tüketici yanıltan bir uygulama olacaktır. Bu yanlıştan kısa sürece vazgeçilerek, bu logo sadece tamamı Türkiye'de üretilen ürünlerde kullanılmalıdır” diye konuştu.

TÜKETİM ÇILGINLIĞINA KARŞI DURMALIYIZ

Tüketicilere uyarılarda bulunan Koçal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu zorlu süreçte bilinçli bir tüketici gibi davranarak temel gereksinimlerimiz dışında harcama yapmamalı, ithal ürünlerden uzak durarak, tamamı ülkemizde üretilen ürünlerden ya da imal edilen mallardan satın alarak ihtiyacımız kadar harcamalı, bu zamana kadar bize dayatılan tüketim çılgınlığına karşı durmalıyız. Tüketici sırtına bir kambur daha yüklemek için kredi arktı faizleri ile tüketici kredisi faizlerinin yükseltilmesine karşı, kredi kullanmayalım. Kredi kartı kullanmayı azaltarak finans kuruluşlarına tüketimden gelen gücümüzü gösterelim. Unutmayalım bankalar güneşli havada şemsiye verir, yağmurlu havada geri alır.”