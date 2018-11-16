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Tuğla fabrikasına 'Tombala' baskını

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca, eski bir tuğla fabrikasına kumar operasyonu düzenlendi.

Gerçekleşen operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, 74 kişiye 259'ar lira ceza kesildi.


Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tepebaşı İlçesi Emirler Mahallesi'nde faal olmayan tuğla fabrikasında 'Tombala' adı altında kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda A.Ö., İ.K. ile M.Ç., 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' iddiasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca fabrikada yapılan aramada kumar makineleri, ekipmanları ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.


Öte yandan kumar oynadıkları tespit edilen 74 kişiye de 259'ar liradan toplam 19 bin 166 TL ceza kesildi.

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