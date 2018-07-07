TÜKDES Kalabak suyuna gelen zamma tepki gösterdi

Ali Acar, "Damacana suyuna yapılan zam geri alınsın" dedi.

Kalabak suyuna gelen zammın orantısız olduğunu söyleyen Ali Acar, dernek binasında açıklama yaptı. Kalabak suyuna yılbaşından bu yana yüzde 40 zam yapıldığını ileri süren Acar, "Seçimlerin sona ermesi sonucu arka arkaya yapılmaya başlanmıştır. Yerel seçimlerin yaklaşması nedeniyle seçime yakın zam yapmak istemeyen EBB Başkanı Ocak 2019’da yapılması muhtemel zammı 6 ay önce yürürlüğe koymuştur. Musluklardan tüketicilerin içmeyi tercih etmediği suyu akıtmakta ısrar eden; EBB Başkanı şehrimizin nimeti Kalabak suyumuza da fahiş bir zam yapmıştır. 2018 yılı başında 12 litre Kalabak su damacana satış fiyatına 25 kuruş yani yüzde 10 zam yapılmıştı. Şimdi 6 ay sonra şehrimizin kaynak suyu Kalabak suyumuzun damacanasına 75 kuruş yani yüzde 27.27 zam yapılmak istenmektedir. Yılbaşında bu yana yapılan zam yüzde 40’ı bulmuştur" dedi.

"Kalabak suyu damacanasında zam değil indirim bekliyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e seslenen TÜKDES Genel Başkan Yardımcısı Av. Ali Acar, "Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2018 yılı Haziran sonu itibarı ile Yıllık Enflasyon Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) baz alındığında yüzde 15.39’dur. Fahiş kâr amacı dışında yıllık bazda kümülatif yüzde 40 zam savunulamaz. Halkçı-sosyal demokrat olduğunu iddia eden EBB Başkanına çağrıda bulunuyoruz; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Eskişehirlilere hediyesi Kalabak suyumuzu yüksek fiyatla içilemez hale getirme. Eskişehirli tüketicileri Eskişehir’den çıkan Kalabak suyuna yabancılaştırma. Kalabak suyu damacanasında zam değil indirim bekliyoruz. Su temel kamusal bir insan hakkıdır. Kâr amacı ile satılamaz. Kalabak suyuna yaptığın fahiş zammı geri al. Şayet Kalabak su damacasına yapılan zam bir hafta içinde geri alınmazsa Tüketiciyi Destekleme Derneği olarak yeni girişimlerde bulunacağız" diye konuştu.