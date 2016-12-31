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31 Aralık 2016 13:55

Tüketicilerin şikayet sebepleri değişmiyor

Tüketicilerin şikayet sebepleri değişmiyor

31 Aralık 2016 13:55

TÜKODER Şube Başkanı Sülahi Özalp, 2016 yılı tüketici açısından değerlendirdi.
TÜKODER Şube Başkanı Sülahi Özalp, 2016 yılında tüketicilerin daha bilinçli olduklarını söyledi. Tüketici şikâyetleri 2016 yılında hangi alanlarda yoğunluk gösterdiği hakkında bilgi veren Özalp, 2016 yılında da en fazla şikayet edilen konuların değişmediğini söyledi. Özalp, “Bankalar, elektronik cihazlar, turizm sektörü, hizmet sektörü, mesafeli satışlar, hediye kazandınız reklamları, telefonlardan tarife değişikliği ve dolandırıcılıklar tüketicilerimizin en çok şikâyet ettikleri alanlar olmuştur. Tüketici şikâyetlerinde haklı olan yine tüketiciler olmuştur” dedi.
2016 yılında en fazla şikayetin yine bankalardan olduğunu söyleyen Özalp, sözlerini şöyle sürdürdü:
“2016 yılında tüketici şikâyetlerinde bankalar ilk sırada yerini aldı. Tüketicilerimizin bankalardan dosya masrafı, kredi kart aidatı gibi banka işlemlerinden kaynaklı şikâyetleri 2016 yılında ilk sıradaki yerini aldı. Elektronik mallar, bilgisayar ve türleri, cep telefonları, beyaz eşyalar, tüm mallardaki servislerin yeteri kadar hizmet veremediği, tüketicinin talebine karşı ilgisizliği veya servislerin garanti içinde almaması gereken ücretleri talep etmesi 2016 yılı şikâyetler sıralamasında üst sıralarda yer almaktadır. Özellikle yaz ve bahar aylarında temizlik firmaları, halı yıkama ve kuru temizleme firmalarından yoğun oranda mevsimsel şikâyet geldiğini söyleyebiliriz. Yine bir başka mevsimsel şikâyetler de yaz aylarında tatil yani turizm sektöründen gelmektedir. Bu şikâyetlerin tüketicilerin tatil planladıkları yerlerindeki önceden vaat edilen hizmetlerin tam aksine eksikliği veya hizmetlerin hiç olmamasından kaynaklı olduğunu bu yüzden de mağdur olduğunu ifade edebiliriz. 2016 yılında cep telefonlarındaki şikâyetlerin telefon arızası üstünde olmuştur. Tüketicilerden gelen şikâyetlerin sadece arıza kaynaklı olmadığı, şikâyetlerin GSM operatörlerinden de kaynaklandığını söyleyebiliriz. 2016 yıllında yine cep telefonlarımıza gelen yanıltıcı reklam mesajları, hediye kazandınız mesajları ile dolandırılarak mağdur olduk. Bu konuda geçtiğimiz yıllara göre daha çok aldandığımızı söyleyebiliriz.”



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