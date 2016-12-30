Tüketiciyi Destekleme Derneği 2016 yılı Çözüm Merkezi Raporu açıklandı.

Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Merkez Çözüm Merkezi Başkanı Av. Merve Sevim Özcan, haksız uygulamaların azalması için tüketicileri haklarını aramaya çağırdı. Özcan, çözüm merkezine, 2016 yılında en fazla başvurunun öğrenci yurtlarında verilen ayıplı hizmete yönelik sorulardan oluştuğuna dikkat çekti. Özcan, “Son yıllarda öğrenci yurtlarında yaşanan facialar ve çözüm merkezimize yapılan başvurular, öğrenci yurtlarında ciddi sıkıntıların olduğunu ortaya çıkarmıştır. Türkiye genelinden merkezimize başvurular yapılmaktadır. Tüketicilerin çok fazla sıkıntı yaşadığı öğrenci yurtlarındaki ayıplı hizmetle ilgili tarafımıza yapılan başvurular, genel başvuruların yüzde 25’ini oluşturmaktadır” dedi.

“Yapılan başvuruların yüzde 13‘ü elektrik şirketinden talep edilecek olan kayıp kaçak bedellerine yönelik sorulardan, yüzde 10’u iş yeri dışında kurulan sözleşmelerden cayma hakkının nasıl kullanılacağına yönelik sorulardan oluşmaktadır” diyen Özcan, şöyle devam etti:

“Çözüm Merkezi’ne yöneltilen soruların yüzde 9’lık kısmını Tüketici kredilerinden alınan dosya masraflarının iadesine yönelik başvuru yapılmıştır. Çözüm merkezimize, devre tatil sözleşmeleri, kredilerde yapılan sigorta için alınan prim iadesi, hakem heyetlerinin parasal sınırları, ayıplı mal sebebiyle sözleşmenin feshi ile ilgili sorular da yöneltilmiştir. Verdiğimiz cevaplardan çok sayıda tüketicinin karşılaşabileceğini düşündüğümüz konularda yapmış olduğumuz basın açıklamaları yapılmış olup açıklamalarımız derneğimizin internet sitesinden ulaşılabilmektedir. Haksız uygulamaların azalması için tüm tüketicileri haklarını aramaya çağırıyoruz. Tüketicilerin yaşadığı her sıkıntı ayrı öneme sahiptir. Ancak ilgili devlet kurumlarının özellikle öğrenci yurtlarının yapımı, yapımının teşvik edilmesi ve denetimde ekstra özenli davranmasını istiyoruz.”