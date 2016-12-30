Diğer
Kategoriler
30 Aralık 2016 15:30

Tüketiciyi Destekleme Derneği 2016 yılı Çözüm Merkezi Raporu

Tüketiciyi Destekleme Derneği 2016 yılı Çözüm Merkezi Raporu

30 Aralık 2016 15:30

Tüketiciyi Destekleme Derneği 2016 yılı Çözüm Merkezi Raporu açıklandı.
Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Merkez Çözüm Merkezi Başkanı Av. Merve Sevim Özcan, haksız uygulamaların azalması için tüketicileri haklarını aramaya çağırdı. Özcan, çözüm merkezine, 2016 yılında en fazla başvurunun öğrenci yurtlarında verilen ayıplı hizmete yönelik sorulardan oluştuğuna dikkat çekti. Özcan, “Son yıllarda öğrenci yurtlarında yaşanan facialar ve çözüm merkezimize yapılan başvurular, öğrenci yurtlarında ciddi sıkıntıların olduğunu ortaya çıkarmıştır. Türkiye genelinden merkezimize başvurular yapılmaktadır. Tüketicilerin çok fazla sıkıntı yaşadığı öğrenci yurtlarındaki ayıplı hizmetle ilgili tarafımıza yapılan başvurular, genel başvuruların yüzde 25’ini oluşturmaktadır” dedi.
“Yapılan başvuruların yüzde 13‘ü elektrik şirketinden talep edilecek olan kayıp kaçak bedellerine yönelik sorulardan, yüzde 10’u iş yeri dışında kurulan sözleşmelerden cayma hakkının nasıl kullanılacağına yönelik sorulardan oluşmaktadır” diyen Özcan, şöyle devam etti:
“Çözüm Merkezi’ne yöneltilen soruların yüzde 9’lık kısmını Tüketici kredilerinden alınan dosya masraflarının iadesine yönelik başvuru yapılmıştır. Çözüm merkezimize, devre tatil sözleşmeleri, kredilerde yapılan sigorta için alınan prim iadesi, hakem heyetlerinin parasal sınırları, ayıplı mal sebebiyle sözleşmenin feshi ile ilgili sorular da yöneltilmiştir. Verdiğimiz cevaplardan çok sayıda tüketicinin karşılaşabileceğini düşündüğümüz konularda yapmış olduğumuz basın açıklamaları yapılmış olup açıklamalarımız derneğimizin internet sitesinden ulaşılabilmektedir. Haksız uygulamaların azalması için tüm tüketicileri haklarını aramaya çağırıyoruz. Tüketicilerin yaşadığı her sıkıntı ayrı öneme sahiptir. Ancak ilgili devlet kurumlarının özellikle öğrenci yurtlarının yapımı, yapımının teşvik edilmesi ve denetimde ekstra özenli davranmasını istiyoruz.”



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
-2
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    -2°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    -3°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    -3°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    -2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç