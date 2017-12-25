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25 Aralık 2017 14:18

Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Başkanı Bakal’dan çöp uyarısı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi görev alanı içerisinde katı atık ve çöp depolama sorununu değerlendiren Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Başkanı Süleyman Bakal hava, toprak ve suyun kirlenmesinin önlenmesini ve çöplerin depolama alanlarında yok edilmesini istedi.

Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Başkanı Bakal’dan çöp uyarısı

25 Aralık 2017 14:18


TÜKDES Genel Başkanı Süleyman Bakal, il içinde katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirme konusunda ciddi sıkıntılar olduğu ile ilgili şikayetlerin artarak devam ettiğini söyledi.


Katı atıkların, çöplerin toplandıktan sonra doğaya, kurumuş çalıların arkasına, otlak alanlarına, meralara dökülmesi hava, su ve toprak kirliliğine neden olduğunu belirten Bakal, konuşmasının devamında şöyle devam etti:


"Telafisi imkansız sonuçlar doğurmaktadır. Kanun koyucu Büyükşehirlerde katı atıkların, çöplerin yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yapmak üzere büyükşehir belediyelerini görevlendirmiştir. Eskişehir’de katı atık kaynaklı su, hava, toprak vb. çevre kirliliğinin önlenmesi için; Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin konuya bütün olarak yaklaşmasını tüm ilçelerimizden toplanan katı atıkları/çöpleri yasaya olarak bertaraf etmesini bekliyoruz. İlimiz mülki sınırlarında; konuyla ilgili yapılan iş ve işlemler konusunda bilgi istiyoruz.”




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