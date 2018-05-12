Diğer
Kategoriler
12 Mayıs 2018 14:45

TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan Rektör Gündoğan’ı ziyaret etti

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.

TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan Rektör Gündoğan’ı ziyaret etti

12 Mayıs 2018 14:45

Dr. Naci Gündoğan’ı ziyaret etti.


Rektörlük ofiste gerçekleşen ziyarette TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan’ın yanı sıra TÜMSİAD Bölge Başkanı Recep Yeşilyurt, TÜMSİAD Genel Sekreteri Dr. Osman Kapıcıoğlu, TÜMSİAD Şube Başkanı Ali Engiz ve Şube Yönetim Kurulu üyeleri yer aldı.


Anadolu Üniversitesi Rektörü Gündoğan, ziyarete ilişkin, "TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan ve beraberindeki heyet Eskişehir’de yapacakları ‘Genişletilmiş İç Anadolu Bölgesi Programı’ vesilesiyle bir nezaket ziyaretinde bulundu. Kendisiyle Türkiye’nin ekonomik durumuna dair son gelişmeler konusunda istişareler yaptık” ifadelerini kullandı.


Ziyaretin ardından Rektör Gündoğan, TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan ve beraberindeki heyete hediye takdiminde bulundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
18
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    18°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    23°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    23°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç