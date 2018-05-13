Dr. Naci Gündoğan’ı ziyaret etti.
Rektörlükte gerçekleşen ziyarette TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan’ın yanı sıra TÜMSİAD Bölge Başkanı Recep Yeşilyurt, TÜMSİAD Genel Sekreteri Dr. Osman Kapıcıoğlu, TÜMSİAD Şube Başkanı Ali Engiz ve şube yönetim kurulu üyeleri yer aldı.
Ziyarette bir konuşma yapan Rektör Gündoğan, "TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan ve beraberindeki heyet Eskişehir’de 12 Mayıs Cumartesi günü yapacakları Genişletilmiş İç Anadolu Bölgesi Programı vesilesiyle bir nezaket ziyaretinde bulundu. Kendisiyle Türkiye’nin ekonomik durumuna dair son gelişmeler konusunda istişareler yaptık" dedi.
Ziyaretin ardından Rektör Gündoğan, TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan ve beraberindeki heyete hediye takdiminde bulundu.