Tur şirketlerinde ’kısa tatil’ yoğunluğu

Tatil rezervasyonlarının en yoğun dönem olduğu bayramlar bu yıl da etkisini hissettirmeye devam ediyor. Ayrıca otel fiyatlarının ve iç pazarın pahalı olması tatilcilerin kültür turizmini alternatif olarak görmesinde etkili oluyor. Otel turizmine kıyasla Doğu Karadeniz, GAP turu, Olympos ve Ege’nin saklı köyleri tercih edilen turlar arasında yerini alıyor. Tatilciler, sıkışan program arasında planlarını 3 günlük Ramazan Bayramı tatiline göre ayarlamak için uğraşıyor. Buna karşın acenteler de tur programlarında kısaltma ya da ek olanaklar sağlayarak zamanı uzatma yoluna başvuruyor.

"Bayramlar turizmin en hızlı olduğu dönem"

222 Turizm Seyahat Acentesi Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Çetin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bayram dönemleri, ülkemizde turizmin en hızlı olduğu dönemlerin başında geliyor. Bu bayramda da hareketlilik tüm hızıyla devam ediyor. 222 Tur ailesi olarak kendimizi terzi gibi görüyoruz. İstediğimiz programı istediğimiz konum üzerinde ayarlayabiliyoruz. Sabit bir kalıp üzerinde çalışma gibi bir misyonumuz yok. Tatilcilere güzergâh üzerindeki her güzelliğe şahitlik etmeleri için olanak sağlıyoruz ve bu konuda başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Misafirlerimizden gelen olumlu geri dönütler bizi onore ediyor. Ramazan Bayramı ve yaz dönemi öncesinde de çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor” ifadelerini kullandı.