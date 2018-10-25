Turist rehberliğinde uzmanlık eğitimi programlarının kayıtları sürüyor

Turizmde çeşitliliğin artması dikkate alınarak turist rehberlerini ilgili konularda eğitmek ve mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak amacıyla düzenlenen uzmanlaşma programları, Anadolu Üniversitemiz ile TUREB iş birliğinde ilk kez yapılacak. Bu iş birliği kapsamında düzenlenen uzmanlık eğitimi ile ilgili e-Sertifika programlarının başarı ile tamamlanması sonunda aldıkları uzmanlıkları, mevcut turist rehberlerinin sicillerine, öğrencilerin ise ruhsatname aldıktan sonra meslek sicillerine kaydedilecek.

Yapılan açıklamada, "Kültürel Miras Uzmanlığı e-sertifika programında; Kültür Tarihi, Türkiye'nin Kültürel Mirası I ve Türkiye'nin Kültürel Mirası II dersleri; Sanat Tarihi Uzmanlığı e-sertifika programında ise Hellen ve Roma Tarihi, Bizans Tarihi ve Sanat Tarihi dersleri yer alıyor. Turist Rehberleri Uzmanlık Eğitimleri kapsamında “Sanat Tarihi” ve “Kültürel Miras Uzmanlığı” e-Sertifika programlarına kayıt yaptırmak isteyen turist rehberleri ve üniversitelerin turist rehberliği bölümü öğrencileri, Anadolu Üniversitesi'nin http://esertifika.anadolu.edu.tr/ bağlantılı linki üzerinden başvuru yapabilirler. Sanat Tarihi ve Kültürel Miras Uzmanlığı e-Sertifika programlarına kayıt başvuruları ise 3 Eylül 2018 tarihinde başlamış olup 26 Ekim 2018 tarihine kadar devam edecek. Adayların kayıt başvurusu yapabilmeleri için geçerli bir e-posta adresine ve kendilerine ait jpg formatında taranmış vesikalık bir fotoğrafa sahip olmaları gerekiyor" denildi.