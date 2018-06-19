Turizm Fakültesi, mezunlarını yeni hayatlarına uğurladı

Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Opera ve Bale Salonu’nda düzenlenen mezuniyet programının ilk oturumunda Turizm Fakültesi öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı. Törene; Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Gültekin, Prof. Dr. Mustafa Kemal Biçerli, Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı’nın yanı sıra öğretim elemanları, üniversite mensupları, mezunlar ve aileleri katılım gösterdi. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından protokol konuşmaları ile başladı.

"Bütün imkânlarımızla kurduğunuz hayallerin gerçekleşebilmesi için çalıştık"

Törenin açılışında konuşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, öğrencilerin mezuniyetlerinde büyük sahibi olan ailelere seslenerek görüşlerini şu şekilde dile getirdi: “Çocuklarınızın daha güzel koşullarda yaşamaları ve müreffeh bir geleceğe sahip olmaları hayaliyle yıllardır çaba sarf etmektesiniz. Yaptığınız fedakârlıkların değerini ölçebilmek elbette mümkün değil. Bizler, Anadolu Üniversitesinin bütün çalışanları, bu fedakârlıklarınızın bize yüklediği sorumlulukla yıllardır, emanetlerinize sahip çıkmak için elimizden geleni yaptık. Bütün imkânlarımızla kurduğunuz hayallerin gerçekleşebilmesi için çalıştık. Yaşadığımız dünyanın gereklilikleri her neyse, gençlerimizi bu gereklilikler doğrultusunda donatmaya uğraştık ve artık onların sahip oldukları bilgi birikimi ve kazandıkları tecrübeyle, daha güzel bir dünya için üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirebilecek durumda olduklarını düşünüyoruz. Hatta Anadolu Üniversitesi farkı ile akranlarının çok daha ötesinde bir konumda olduklarına eminiz. Bu yüzden bundan sonra yapılabilecek en önemli şeyin, onlara güvenmek, sahip oldukları bilgi birikimlerini ve tecrübelerini hayata geçirebilmeleri için onları desteklemeye devam etmek olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum.”

“Ülkemiz ve kendiniz için sorumluluk alma zamanı geldi”

Ailelere yönelik konuşmasının ardından mezun öğrencilere de seslenen Rektör Gündoğan, şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonrası için de öğrencilerin pek çok sorunla karşılaşacaklarına dikkat çekerek “Zaman zaman aşmakta zorlanacağınız bu sorunlar, sadece mesleki yaşantınızla ilgili olmayacak. Hepimizin geçtiği yollardan geçeceksiniz. Hepimizin çözmek için çaba sarf ettiğimiz sorunlarla yüzleşeceksiniz. Şundan kuşkum yok ki Anadolu Üniversitesi’nde geçirdiğiniz yıllar, aldığınız eğitim, katıldığınız ya da düzenlediğiniz kültürel ve sanatsal etkinlikler, kurduğunuz dostluklar ve çoğu zaman dört mevsimi ile hemhal olduğunuz kampüslerimizin size kattıkları sayesinde bizlerden çok daha kolay aşacaksınız, bu sorunları. Şunu hiçbir zaman unutmayın ki bu aziz millet bizleri olduğu gibi, sizleri de çok büyük fedakârlıklarla okuttu. Artık ülkemiz ve kendiniz için sorumluluk alma zamanı geldi. Sizler sadece kendiniz ve aileleriniz için değil; ülkemiz ve insanlık için de başarılı olmak zorundasınız.”

"Taşıdığınız kurumsal kimlik birçok kapıyı sizlere açacaktır"

Öğrencilerin, mezuniyetleri sonrasında da Anadolu Üniversitesi ile bağlarının kopmayacağını belirten Prof. Dr. Gündoğan, “Özellikle mezuniyet zamanlarının sizlerde oluşturduğu buruk sevince ve sonrası ile ilgili yaşadığınız tedirginliğe yabancı olmadığımızı bilmenizi isterim. Yaşadığınız buruk sevinci ve mezuniyet sonrası ile ilgili tedirginliğinizi biraz da olsa azaltır diye düşünerek Anadolu Üniversitesi ile bağınızın kopmadığını, aslında daha da güçlenerek artacağını söylemeliyim. Emin olun taşıdığınız kurumsal kimlik, tabi ki biraz da sizin gayretinizle birçok kapıyı sizlere açacaktır. Ayrıca, üniversitenizin kapıları da sizlere her zaman açıktır. Burada edindiğiniz dostluklar sizleri hiçbir zaman bir başına bırakmayacaktır. Anadolu Üniversitesi, altmış yıllık geçmişi ile kocaman bir aile olarak her zaman sizlerin arkasında olacaktır. Bu duygularla başarılarınızın devamını diler ve sizleri, mezuniyetiniz dolayısıyla can-ı gönülden kutlarım. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Yolunuz ve bahtınız açık olsun” diye konuştu.

"Genç arkadaşlarımızın sevincini paylaşmak için bir aradayız"

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semra Günay Aktaş ise Turizm Fakültesinin, ülkeye yetkin insan gücü kazandırdığına değinerek “Yüksekokul olarak kurulan ve 2012 yılında fakülteye dönüşen okulumuzun kuruluşunun 25’inci yılında 21’inci mezuniyet törenimizi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün fakültemizin 3 bölümünden mezun olan genç arkadaşlarımızın sevincini paylaşmak için bir aradayız. Ülkemiz için stratejik bir öneme sahip turizm alanına yetkin insan gücü kazandırmanın gururunu yaşadığımız bu anlamlı günde bizlerle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyorum” dedi.

"Turizm kaynaklarımızı hem kullanacak hem de koruyacaksınız"

Turizm Fakültesinden mezun olan öğrencileri tebrik eden Prof. Dr. Aktaş, görüşlerini şu şekilde aktardı:

“Ülkemizin gereksinim duyduğu turizm endüstrisinin eğitim almış nitelikli elemanları olarak kendinize, ailelerinize tabi ki ülkemize katkı sağlayacağınıza inanıyoruz. Turizm kaynaklarımızı hem kullanacak hem de koruyacaksınız. Sürdürülebilir turizm ve gelecek sizin gibi yetişmiş elemanlarla mümkün olacaktır. Aynı zamanda başarılarınızla üniversitemizi ve fakültemizi gururlandıracaksınız. Gelecek sizler için başarı ve mutluluk vaat ediyor. Umuyoruz ki vicdanınızla, aklınızla ve bilim ile karar verecek, çalışkan bireyler olarak topluma örnek olacaksınız. Turizm Fakültesi ailesinin birer ferdi olarak her zaman arkanızda olduğumuzu bilmenizi isterim. Hepinizi tebrik ediyorum. Yolunuz açık, geleceğiniz parlak olsun.”

"Ortak bir sevinci paylaşmak için toplandık"

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Turizm Fakültesi mezunları adına konuşan Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü birincisi Hasan Hüseyin Çinay ise “Bugün burada ortak bir sevinci paylaşmak için toplandık. Hepimiz Anadolu Üniversitesine, farklı şehirlerden ve okullardan bambaşka hayallerle geldik. Hiç şüpheniz olmasın ki kolumuza taktırdığınız Anadolu Üniversitesi bileziği sayesinde ülkemize yararlı bir yurttaş, size lâyık birer evlat olmak için var gücümüzle çalışacağımıza söz veriyoruz. Bugün burada kocaman bir aileye veda ediyoruz. Oldukça güzel günler yaşadık ayrıca güzel dostluklar ve anımsanmaya değer anılar da biriktirdik. Bu nedenle ailelerimize, hocalarımıza ve Anadolu Üniversitesi ailesine teşekkür eder, arkadaşlarıma da bundan sonraki hayatlarında güzellikler, kariyerlerinde başarılar dilerim” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından ise sırasıyla fakültede derece elde eden öğrencilerden; Hasan Hüseyin Çinay, Handan Çelebi, Esra Kaya, Ceren Melisa Erol, İlayda Yağmur Akdemirci, Onur Gür, ödüllerini ve diplomalarını Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan ve rektör yardımcılarının ellerinden aldılar. Tören, mezunların kep atmalarının ardından son buldu.