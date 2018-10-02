Turizm tüm boyutlarıyla Anadolu'da ele alınıyor

Kentin doğal ve kültürel turizm değerlerine yönelik farkındalık oluşturmak ve buraları tanıtmak amacıyla düzenlenen konferans kapsamında “Tüm Boyutlarıyla Turizmde Doğal ve Kültürel Miras Kaynakları” konulu bir panel düzenlendi. Panele Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, Çifteler Belediye Başkanı Metin Özen, diğer ilgililer ve öğrenciler katıldı. Atatürk Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen panelden once heyet, alanda kurulan stantları gezerek yöreler hakkında bilgiler aldı.

Ardından panelin açılışında konuşan Rektör Çomaklı, “Bizim gibi çok eski çağlara dayanan topraklarda yaşayan insanlar doğal ve yerinde kalmış kalıntıları daha ileriye taşımak ama en önemlisi de bunları taşıdığını göstermek ve insanlara tanıtmak. Ülkemizin her yerinden doğal kaynaklar ve tarihe ilişkin miraslarımız çıkıyor. Türk milletinin bir özelliği vardır. Türk milleti gittiği yeri yıkmaz. Türk milleti gittiği yere yeni kültürler de götürür. Gençlere bizim neye sahip olduğumuzu öğrenme ve bunları da tanıtma zorunluluğu ortaya çıkıyor. Bunları sizlerin öğrenmesi gerekiyor. Öğrenip gittiğiniz yerlerde de bunları anlatmanız gerekiyor. Eğer anlatmazsanız veya bunları öğrenmezseniz çok boş bir yaşantıya sahip olduğunuzu bir müddet sonra göreceksiniz” dedi.

"Kentimizde turizm faaliyeti tüm yıla yayılmalıdır"

Vali Çakacak ise, “Tarih boyunca savaşlardan, sürgünlerden hatta soykırımlardan kaçmış insanlar bu topraklarda huzuru bulmuşlar. Kafkasya'dan, Balkan yarımadasından, Kırımdan göç eden nüfusla bir bütün olmayı başarabilmişler. Göçmenler kendilerine özgü geleneklerini yaşatarak Eskişehir'in kültür zenginliğine ayrı bir zenginlik katmışlardır. İşte bu kısaca başlıkları verilen bu özelliklerin tümü ile birlikte, burada geçmişte yaşayan kültürlerin, medeniyetlerin bizlere zengin kültürel mirası olan Tarihi Odunpazarı evleri, Frig Vadisi, Kurşunlu Camii ve Külliyesi, Sivrihisar Ulu Camii, Seyit Battal Gazi Külliyesi, Şeyh Şüceaddin-i Veli Külliyesi ve Türbesi gibi değerleri Eskişehir'in kültürel mirasının paha biçilemez, maddi değerleri ölçülemez unsurlarıdır. Tüm şehirlerde olduğu gibi Eskişehir'imiz için elbette şehir turizmi önemlidir. Ancak turizm gibi katma değeri yüksek bir ekonomik faaliyet şehir merkezi ile birlikte tüm ilimize ve tüm yıla yayılmalıdır. Bu durum kırsal hayatta ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesi ve canlanması, farklı kültürler arasında doğrudan iletişimin sağlanması gibi sayılamayacak sayıda fayda getirecektir. Sadece çok sayıda turist ve ziyaretçi elde etmek önemli değildir. Önemli olan sürdürülebilir turizm ve sürdürülebilir kalkınmadır. Bu nedenle şimdiye kadar kullanamadığımız doğal ve kültürel turizm kaynaklarımızı sürdürülebilir şekilde turizm açısından değerlendirme durumundayız" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından panel katılımcıları salondakilere turizme dair bilgiler verdi.