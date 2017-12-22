Türk Dünyası Halk Dansları Topluluğu gösterileri başlıyor

Anadolu Üniversitesi ve Osmangazi Üniversitesi’nde öğrenim gören, aralarında Azerbaycan, Kırım, Kırgızistan ve Türkiye’den Türk dünyası öğrencilerinin yer aldığı; seçmelerle belirlenen 12 erkek ve 12 kadın olmak üzere 32 kişilik bir topluluk, uzman eğitmenlerce verilen eğitim sürecinin ardından gösteriye hazır hale geldi. Makedonya, Kırım, Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan, Tataristan, Bulgaristan ve Türkiye halk oyunlarından seçme oyunlar ile repertuar oluşturuldu.

Proje kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerin program detayları ise belirlendi. Gösteri Konya’da ve Ankara’da vatandaşlarla buluşacakken, Eskişehir’de 24 Aralık 2017 Pazar günü saat 17.00’de Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. Gösteriler tüm halkIn katılımına açık olarak gerçekleştirilecek.