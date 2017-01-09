Türk halk müziği ile yeni yıl konseri

Tepebaşı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Tepebaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde yeni yıl konseri verdi.

Tepebaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’ndeki etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı ile başladı. Aytaç Karausta şefliğinde Türk Halk Müziğinden parçalar seslendiren koro, Denizli, Kırşehir, Kahramanmaraş, Çankırı, Tokat, Adıyaman, Manisa, Ankara, Kırıkkale, Çukurova, Diyarbakır ve Sivas yörelerinden türküler okudu.

Konsere izleyen Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Şef Aytaç Karausta’ya teşekkür ederek, “2017, 2016’dan daha iyi olsun. Artık hepimizin yayları gerildi. Birkaç saat da olsa böyle konserlerle biraz da olsa moral buluyoruz. Bizim sevgiye ihtiyacımız var. Bu ülke hepimize yeter de artar bile. 2017 iyi geçsin. Artık üzülmeyelim. Barış içinde, sağlık ve aydınlık içinde bir yıl geçirelim. Ben koristlerimize, saz üstadlarıma ve sevgili şefimize çok teşekkür ediyorum” dedi.