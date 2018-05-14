Türk Halk Müziği Korosu anneler için söyledi

Tepebaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde düzenlenen Anneler Günü konserinde koro ve solo halinde seslendirilen şarkılar, salonu dolduranlara zaman zaman duygusal anlar yaşattı. Aytaç Karausta şefliğinde sahne alan koro; Sivas, Diyarbakır, İstanbul, Kırıkkale, Şanlıurfa ve Erzurum yörelerinden, Neşet Ertaş eserlerinden örnekler seslendirdi. Konserin 2. bölümünde konuk sanatçı olarak sahne alan Osman Vahid Özdal, Çaya İner Ağlarım adlı eseri, Aytaç Karausta’nın bağlaması eşliğinde uzun hava olarak seslendirdi.

Konserde bir de sürpriz yaşandı, koro üyelerinden Leyla Kartal’ın oğlu Iğdır’da vatani görevini yapan Muhammed Emin Kartal, telefonla arayarak annesinin anneler gününü kutladı. Muhammed Kartal’ın sesini duyan annesi Leyla Kartal, gözyaşlarını tutamadı.

Konseri izlemeye gelen Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Fikriye Güven Zaptiye, konser sonunda bir konuşma yaptı. Zaptiye, "Başkanımız Ahmet Ataç adına sizleri saygıyla selamlıyorum. Duygudan duyguya sürüklediniz bizi. Çok duygusal bir akşam yaşadım. Bir şey söylemek istiyorum: Anneleri olmayan yavrularımızı anne şefkati ve fedakarlığı ile büyüten beylerimizi de kutluyorum. Böyle bir akşam yaşattıkları için öncelikle Aytaç hocamıza, koristlerimize ve orkestraya çok teşekkür ederim" dedi.

Konser şarkılarla beraber halay çekilmesi ile son buldu.