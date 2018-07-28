Türk Hava Kurumu’ndan Bozkurt’a teşekkür belgesi

Türk Hava Kurumu Genel Başkanı Kürşat Atılgan adına gönderilen teşekkür belgesini THK İnönü Şube Başkanı Osman Giray, Başkan Kadir Bozkurt’u makamında ziyaret ederek takdim etti. Geçtiğimiz haziran ayı içerisinde 2020 Dünya Hava Olimpiyatları için İnönü’ye gelen Dünya Hava Sporları Federasyonu (FAI) yöneticileri ile Almanya, İtalya, Rusya, İsviçre, İngiltere, Fransa, Norveç, Poloya, Kanada, Hollanda ve İsveç’in havacılık temsilcilerinden oluşan 20 kişilik heyet, ilçede ve havacılığın kalbi kabul edilen THK İnönü Tesisleri’nde ön incelemelerde bulunmuştu. Başkan Bozkurt’tan ilçe hakkında detaylı bilgi alan heyet Bozkurt’un ilgisinden son derece memnun kalmış ve diğer branşlardan bazılarının da THK İnönü Tesisleri’ne kaydırılmasına karar vermişti.

THK Genel Başkanı Kürşat Atılgan, 2020 Hava Oyunları’nın Türkiye’de yapılmasına yaptığı bu katkılar dolayısıyla Başkan Kadir Bozkurt’a teşekkür belgesi gönderdi.