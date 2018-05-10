Türk İslam Sanatları Sergisi açıldı

Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası etkinlikleri kapsamında Eskişehir Yunus Emre Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından düzenlenen Türk İslam Sanatları Sergisi açılış töreni Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Minyatür ve Tezhip Sanatçısı Vildan Günsoy Dilaver, Kaligrafi Sanatçısı Özdemir Şenova ve Ebru Sanatçısı Tuğba Balcıoğlu Peşteli’nin eserlerinin yer aldığı serginin açılışına Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Koparal’ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

"Bu sergiden çok sayıda vatandaşımızın istifade edeceğini düşünüyorum"

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde anlamlı bir serginin açılışında yer almaktan gurur duyduğunu belirten Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, serginin hazırlanmasında sanatçılarla beraber birçok kurumun da desteği olduğuna dikkat çekti. Rektör Gündoğan, "Burada hem Anadolu Üniversitesi Rektörü hem de Eskişehir Yunus Emre Kültür, Sanat ve Turizm Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi olarak bulunmaktayım. Dolayısıyla her iki önemli kurumunda bu sergiye katkı sağlaması beni ayrıca mutlu ediyor. Bu organizasyonun düzenlenmesinde Eskişehir Valiliği ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü de çok önemli katkılar sağladı. Merkezimiz kurulduğu günden bu yana çok sayıda kişi tarafından ziyaret edildi. Bu merkezin kurulmasındaki temel nedenlerden biri de Anadolu Üniversitesi ile halkımızı buluşturmaktı. Buraya başka şehirlerden hatta başka ülkelerden de ziyaretçiler geliyor. Üniversitelerin en büyük görevlerinden biri de topluma hizmettir. Bu kapsamda biz de bu merkezle birlikte halkı kültür, bilim ve sanatla buluşturuyoruz. Bu sergide emeği geçen herkesi, özellikle sanatçılarımızı tebrik ediyorum. Ayrıca sergiden çok sayıda vatandaşımızın istifade edeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

"Yunus Emre’yi böyle güzel bir sergiyle anmaktan dolayı çok mutluyuz"

İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Şennur Azade ise sergiyle ilgili, "Yunus Emre Kültür Sanat Haftası etkinlikleri içinde Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi’nde Türk İslam Sanatları Sergisi’nin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu serginin gerçekleşmesinde Anadolu Üniversitesi’nin, sanatçılarımızın ve vakfımızın büyük emekleri var. Sergide başarılı ve nadide eserler mevcut. Yunus Emre’yi böyle güzel bir sergiyle anmaktan dolayı çok mutluyuz. Tabi sadece yılın belli zamanlarına yayarak Yunus Emre’nin felsefesini, yaşayış tarzını, insan sevgisini ve Allah aşkını halkımızla paylaşmak istiyoruz. Bu sergide 200’e yakın minyatür, ebru ve hat eserleri mevcut. Özellikle hafta sonu sergiyi çok sayıda kişinin ziyaret edeceğini düşünüyoruz. Bu eserler Türk İslam sanatı eserleri ve hepsinde ayrı ayrı emek var. Sergideki nadide eserleri hazırlayan sanatçılarımıza çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Diğer yandan Türk İslam Sanatları Sergisi; minyatür, hat ve ebru eserlerinden oluşan içeriği ile 17 Mayıs tarihine kadar Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi’nde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.