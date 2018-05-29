Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde düzenlenen “İnci Çayırlı ile Zamana Yolculuk” konserine, Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcıları Fikriye Güven Zaptiye ve Melih Savaş’ın yanı sıra çok sayıda müziksever katıldı. İki bölümden oluşan konser programının ardından sahneye çıkarak bir konuşma yapan Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Melih Savaş, “Türkiye’nin gerçekten sanatı, eğlenceyi ve estetiği önceleyen bir durumu yok şu anda. Kötü bir siyasi dil hepimizi pençesine aldı. Fakat iyi ki geçmişimizde muhteşem insanlar var. İyi ki şu an İnci Hocamız, saz üstatlarımız ve sevgili koromuz var. Bu muhteşem geceyi bize yaşattıkları için hepsine teşekkür ederim” dedi.

Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Fikriye Güven Zaptiye ise “Öncelikle Başkanımız Ahmet Ataç’ın sevgi ve saygılarını iletmek isterim. Hocam, çok güzel bir akşamdı ruhumuzu beslediniz. Şahsi fikrim değil, inanın Eskişehir sizi çok seviyor. Emeklerinize sağlık, çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Savaş ve Zaptiye’nin takdim ettiği çiçeklerin ardından konuşan Şef İnci Çayırlı da “Hepinize saygılar sunuyorum, iyi ki varsınız. Hep duygulanıyorum” diyerek teşekkür etti.