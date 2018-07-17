Belge, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği (TTOD) Yeterlik Kurulu Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda verildi. Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Dinçer, belgeyi TTOD Başkan Yardımcısı ve Yeterlik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Serdar Turhal’ın elinden aldı.

Belge takdimi esnasında konuşan TTOD Başkanı Prof. Dr. Mahmut Gümüş, “Eskişehir’de bugün Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı’nın TTOD Yeterlik Kurulu akreditasyon törenini gerçekleştirdik. Prof. Dr. Murat Dinçer hocamızın şahsında tüm ekibini tebrik ediyorum. Bu vesileyle tüm merkezlerimizi bu sürece davet ediyorum” şeklinde konuştu.

İlk kez gerçekleştirilen akreditasyon töreninde, TTOD Başkanı Prof. Dr. Mahmut Gümüş, TTOD Başkan Yardımcısı ve Yeterlik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Serdar Turhal, ESOGÜ Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Arslantaş, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Aysen Akalın, Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Dinçer ve Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Yıldız da katıldı.