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30 Ağustos 2018 12:47

TÜRKAV’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı (TÜRKAV) Eskişehir Şube Başkanı Hasan Sezer, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

TÜRKAV’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

30 Ağustos 2018 12:47


Sezer mesajında, "Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları öncülüğünde yapılan kurtuluş mücadelesi, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile zirveye taşınmış, bu vesileyle söken zafer şafağı, son yurdumuzun talihini, kaderini ve geleceğini pırıl pırıl aydınlatmıştır. Esaret zincirleri parçalanmış, emperyalist hevesler paralanmış, düşman tasallutu pençelenmiş, küresel abluka milletimizin tertemiz ve imanlı mücadelesiyle çok şükür püskürtülmüştür. Türksüz millet, milletsiz vatan, vatansız insan yığını planlayanlar geldikleri gibi def edilmişlerdir. İstiklalimize kara çalmaya, itibarımıza leke düşürmeye cüret eden iç ve dış karanlık mihraklar hak ettikleri ibretlik dersi almışlardır” ifadelerini kullandı.




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