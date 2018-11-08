Türkiye Emekliler Derneği ile Fizyomer arasında anlaşma

Türkiye Emekliler Derneği Eskişehir Şubesi'nde gerçekleşen imza töreninde konuşan Başkan Arif Duru, “Türkiye Emekliler Derneği Eskişehir Şube Başkanlığı olarak geçen sene Fizyomer ile indirim anlaşması yapmıştık. Bu anlaşmamız ile üyelerimiz yüzde 50 indirimli tedavi görme hakkına sahip olmuşlardı. Bütün üyelerimiz Fizyomer'den çok memnun kaldı ve yeniden indirim anlaşma yapılması konusunda bizden talepte bulundular. Sağ olsunlar Türkan Hanım'a bunu aktardık ve yeniden yüzde 50 indirim anlaşmamızı yapıyoruz” diye konuştu.

İndirim hakkında bilgi veren Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Tıbbi Direktörü Türkan Tünerir ise, “Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi olarak Eskişehir Emekliler Derneği Şubesi Başkanı Arif Duru ile yeniden indirim anlaşması yapmış bulunuyoruz. Bu anlaşma ile SGK kapsamındaki fizik tedavi ve rehabilitasyon, dahiliye, psikiyatri muayenelerinde ve fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemlerinde yüzde 50 indirim uygulayacağız” dedi.

“Emeklilere bir katkımız olsun istedik” diyen Tünerir, “Uzun yıllar çalışmaları ile topluma değer katmış kişilerin emekli olduktan sonra da merkezimizde avantajlı olarak tedavi olmalarını istedik. Emeklilik dönemi bazı rahatsızlıkların daha sık olduğu bir dönem. Bu dönemde hem maddi hem de manevi olarak emeklilerimize destek olmak istedik. 2017'de yaptığımız indirim anlaşmamızı onlardan gelen istek üzerine yeniledik” ifadelerini kullandı.