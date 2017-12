Türkiye genelinde kış lastiği uygulaması başladı

Türkiye’de kış lastiği uygulamasının 1 Aralık 2017 tarihi itibarıyla zorunlu hale gelmesinin ardından, vatandaşlar kış lastiklerini değiştirmeye başlarken, lastikçiler de yoğun mesai başladı.1 Nisan 2018’de sona erecek kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan araç sahiplerine uygulanacak 625 liralık ceza, 1 Ocak 2018’den sonra 715 liraya yükselecek. Günler öncesinden lastiklerini değiştirmeye başlayan vatandaşlar, zorunluluğun ardından da değişimlerini sürdürdü. Bu nedenle lastik satışı ve değişimi yapan işletmelerde de yoğun mesai harcanıyor.

Bir lastikçide çalışan Mehmet Özbek, uygulama nedeni ile bazı geceler bile mesai yaptıklarını söyledi. Vatandaşların çoğunlukla kış lastiklerini değiştirmeye kar yağdıktan sonra başladıklarını ve bunun yanlış bir düşünce olduğunu belirten Özbek, “Soğukluk belli bir derecenin aşağısına düştüğü zamandan önce kar lastikleri takılırsa herkes için daha hayırlısı olur. En azından bizim sıkışmamamız açısından, müşterilerimizin beklememesi açısından daha iyi olur. Uygulamayı devletimiz 12. ayda yaptığı için, mecburen herkes ceza yememek açısından geçişini sağlıyor. Daha önceden 11. aydan hatta 10. aydan taktırmaya başlayanlar da var. Ciddi bir kısmını taktık. Hatta Eskişehir’in hemen hemen yarısından çoğu kış lastiğini taktırmıştır şuan” dedi.

“Karda daha iyi tutunması için, kış lastiği yumuşak olmak zorunda”

Yaz lastiklerini kışlık lastikleri ile değiştirmek isteyen sürücülere uyarılarda bulanan Özbek, “Kış lastiği yumuşak olmak zorunda. Karda daha iyi tutunması için. Normal kendi ebatından biraz daha büyük bir ebatta olması onların açısından daha iyi olur. Kar yağana dek kimse beklemesin. Sonuçta bazen yağmur yağıyor, bazen akşam dona çekebiliyor, yerler kaygan olabiliyor. Bir an önce kar lastiklerini değiştirmeleri herkesin açısından çok çok daha güvenceli ve sağlam olacaktır. Kar yağdığı için herkes endişeleniyor. Endişelendiği zamanda yığılma oluyor. Yığılma sonucunda da illaki 2 saatlik, 3 saatlik bekleme oluyor. Araba bizim çalışma alanımıza, liftimize girdiği sürece 8 dakika ile 15 dakika arası en geç çıkışı sağlanıyor” diye konuştu.

“Lastik çok önemli ufak bir kazada hem canımızdan olabiliriz hem de malımızdan olabiliriz”

Aracının yaz lastiklerini kış lastikleri ile değiştiren bir vatandaş, “Biz İç Anadolu Bölgesi’nde yaşıyoruz. Bizim karasal iklim çok serttir. Bir an önce tedbiri almak gerekir. Bizde hafta içi müsait bir zaman bulduk, lastiklerimizi değiştiriyoruz. İyi bir fırsat. Kimsenin olmadığı zamanda değiştirdik bizde. Kar yağdığı zaman daha zor olacak. Kazalar oluyor. Görüyoruz her gün haberlerde izliyoruz. Lastik çok önemli. Bir an önce değiştirmelerini tavsiye ediyorum. Can sağlığı için çok önemli. Ufak bir kazada hem canımızdan olabiliriz hem de malımızdan olabiliriz. Bu kurala uyulması lazım. Devletimiz boşuna söylemiyor. Bu uygulamayı da boşuna getirmediler. İnsanların sağlığı için getirdiler bence” ifadelerini kullandı.