Türkiye Kardeşleri Odunpazarı'nda

Türk Kültür Vakfı ile AFS Gönüllüleri Derneği tarafından, Türkiye gençliğine kültürünü yaşayarak öğrenme fırsatı sunmak amacıyla düzenlenen Türkiye Kardeşleri Yurt İçi Değişim Programı kapsamında Eskişehir'e gelen öğrenciler Odunpazarı'nı gezdi.

Aydın Sosyal Bilimler Lisesi'nde eğitim gören 7 öğrenci, Türkiye Kardeşleri Yurt İçi Değişim Programı kapsamında Eskişehir'e geldi. Eskişehir'de Prof. Dr. Orhan Oğuz Anadolu Lisesi'nde derse giren öğrenciler, sosyal ve kültürel faaliyetlere de katılıyor. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen değişim programına Odunpazarı Belediyesi Gençlik Merkezleri ev sahipliği yaptı. Gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında öğrenciler Tarihi Odunpazarı Bölgesini, başta Yeşil Efendi Konağı'nda bulunan Atatürk ile Bir Gün Galerisi olmak üzere, Tarihi Bölgede yer alan Odunpazarı Belediyesi'ne ait galerileri, Kurşunlu Külliyesini, Oyunpazarı Kreş ve Gündüz Bakım Evi ile Halk Marketi gezdi. Öğrenciler, gittikleri yerlerde bol ol fotoğraf çektirirken, tarihi bölgeye hayran kaldıklarını belirttiler.