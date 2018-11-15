Türkiye'de bir ilk

ESOGÜ Rektörlük Senato Salonunda gerçekleşen imza töreninde protokole, kurumları adına ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak ve Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge imza attı. İmza töreninde ESOGÜ Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Arslantaş ile ESOGÜ Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hakan Çalışkan da hazır bulundu.

Protokol ile ESOGÜ Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle, Mahmudiye Hippoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde, Hippoterapi (atla terapi ve rehabilitasyon) uygulamasının başlatılması öngörülüyor. Protokol, hastalıklarda ana tedaviyi destekleyici metotlardan biri olan Hippoterapi'nin ülkemizde ilk kez kurumsal olarak uygulamaya konacak olması açısından önem taşıyor.