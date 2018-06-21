Türkiye’de bir ilk olan ESPEDAL, düzenlenen tören ile hizmete açıldı.

Tepebaşı Belediyesi’nin hazırladığı ve Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan akıllı ve elektrikli modellerin kullanıldığı ‘Paylaşımlı Bisiklet Sistemi’ ESPEDAL, 30 adet elektrikli bisikletin kullanıma açılması ile hizmete sunuldu. ESPEDAL açılış töreni Tepebaşı Belediyesi Yunus Emre Spor Tesisleri yanında gerçekleştirilirken; törene Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Özcan Purçu, parti yöneticileri, milletvekili adayları ile bisikletçiler ve vatandaşlar katıldı.

Burada bir konuşma yapan Başkan Ataç, “2014 yılında Avrupa Komisyonu’nun açmış olduğu bir proje yarışmasında 7 ülkeden 22 proje arasından ikinci olan Tepebaşı Belediyesi’nin kazanmış olduğu 5 milyon Euro hibe ile bir program içine girdik. Bu program yaklaşık 60 aydır sürüyor. Bu programda 4 tane ayak vardı: enerji verimliliği, sürdürülebilir ulaşım, bilişim altyapısı ve yaygınlaştırma. Şu anda proje bitmek üzere ve Yaşam Köyü dediğimiz Aşağı Söğütönü’nde bulunan 30 dönümlük ve 57 villadan oluşan noktada yapmıştık. Orada bir inşaat projesi vardı. Çünkü yapılarda enerji kayıplarını, doğalgaz ve enerji kullanımını minimum seviye indirme projesiydi. Tüm binaların yalıtımları yapıldı, çatılara güneş panelleri yerleştirildi. Enerji santrali kuruldu. 5 milyon Euro kullanımında sürdürülebilir ulaşımda Türkiye’de ilk kez 4 tane elektrikli otobüs, 22 tane de hibrit araç aldık ve şu anda kullanıyoruz. Elektrikli otobüsü Türkiye’de ilk kullanan belediye olduk. Aynı zamanda bisikletle ulaşım da sürdürülebilir ulaşımın bir parçasıydı. Eskişehir belediyelerinin tek yumuşak karnı bisiklet ve bisiklet yoludur. Ayrıca bir portal hazırlandı, tüm çalışmalar o portaldan takip edilecek. Avrupa’da gezseniz sadece 3 şehirde görebileceksiniz. Nottingham, Valladolid ve Tepebaşı. Akıllı ve çevreci ulaşımın bir parçası olan elektrikli bisikletlerin açılışını yapıyoruz. Yaşam köyü, Yunus Emre Spor Tesisleri ve üniversitenin Cuma Kapısı olmak üzere 3 durak var. Yaklaşık 30 bisikletimiz var. İsmine ESPEDAL dedik. Bir kart çıkartılıyor ve saatte 1 lira gibi bir ücreti var. Para verilmezse kıymet verilmiyor çünkü. Bütün Eskişehirliler kullanabilecek. Yaklaşık 7 kilometrelik bir yolu var” ifadelerini kullandı.

Başkan Ataç’ın ardından söz alan Milletvekili Purçu ise “Biz İzmir’de bisiklet derneklerine çok önem veriyoruz. Bisiklet yollarımız vardır. Bisiklete kimse korna çalamaz. Eskişehir’de de İzmir’i görüyoruz. Başkanımız o kadar güzel bir havuz yapmış ki öyle bir tesis görmedim. Kışın buz gibi havada içi sıcacık, çocuklar yüzüyor. Üstelik güneş enerjisiyle çalışıyor. Elektrikli otobüsler hizmete girmiş. Türkiye’nin özlemle beklediği hizmetler. Belediyeciliğin ilik noktasıdır. Sevgili abim Ahmet Ataç, çok seviyorum, kutluyorum kendisini" sözlerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Ataç ve katılımcılar elektrikli bisikletlere binerek ESPEDAL’ın ilk sürüşünü gerçekleştirdi.

"Türkiye’de bir ilk: ESPEDAL"

İlk etapta 30 adet elektrikli bisiklet ile hizmete sunulan ESPEDAL’dan, Aşağı Söğütönü Yaşam Köyü, Şirintepe Yunus Emre Spor Tesisleri ve Anadolu Üniversitesi Cuma Kapısı karşısında bulunan 3 adet istasyondan bisiklet kiralama yöntemiyle paylaşımlı olarak faydalanılabilecek. Vatandaşların sistemi kullanabilmek için Tepebaşı Belediyesi hizmet binası ya da 19 Mayıs Gençlik Merkezi’nde bulunan kayıt masalarından abone kartlarını temin etmeleri yeterli olacak. Sistemde 30 adet bisiklet, 45 adet bisiklet parkı ve 3 adet istasyondan bisiklet kiralama noktası (kioks) bulunuyor. İlk etapta belirlenen 7 km’lik bisiklet yolunun iyileştirme ve uzatma çalışmaları devam ederken, projenin ikinci etabında bisiklet ve istasyon sayıları artırılacak.