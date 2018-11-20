Türkiye'de çocuk hakları sorunları

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü ile sebebe ile bir açıklama yapan Eğitim Sen Eskişehir Şubesi Sekreteri Özge Akgül Ayaz, Türkiye'de çocukların yaşadığı sorunlar sayısal verilerle açıklandı.

Öncelikle eğitim konusunda çocukların yaşadıkları sorunlardan söz eden Ayaz, “Ülkemizde bugün karma eğitim ihlali, eğitim hakkı ve çocuk hakkı ihlalidir. Ülkemizde bugün engelli çocuklar yaşamın her alanında dışlanıyor. Eğitim reformu girişimi raporuna göre, Türkiye'deki engelli çocukların yarısından fazlası, yani yaklaşık 300 bini eğitim alamıyor. Türkiye'de ilkokul çağı okullaşma oranı geriliyor. 2012'de yüzde 99 olan okullaşma oranı, 2017'de yüzde 91'e düştü. Ülkemizde bugün 380 bin Suriyeli çocuk okula gidemiyor” dedi.

10 çocuktan 8'i kayıt dışı çalıştırılıyor

“Ülkemizde erken yaşta evlilikler teşvik ediliyor” diyen Ayaz, “TÜİK verilerine göre, son 10 yılda 482 bin 908 kız çocuğu devletin izniyle evlendirildi. Son 6 yılda 142 bin 298 çocuk doğum yaptı. Adalet Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de çocuk istismarıyla ilgili dava sayısı son 10 yılda yaklaşık 3 kat arttır. Bakanlığın 2015 verilerine göre yılda ortalama 17 bin istismar davası açılmış, bu davların yüzde 45'i mahkûmiyetle sonuçlanmıştır. ,çocuğun cinsel istismarında Türkiye dünya listesinde 3. sırada yer alıyor. Ayrıca ülkemizde çocuk işçi sayısı 2 milyona yaklaşmıştır. 10 çocuktan 8'i kayıt dışı çalıştırılıyor” diye konuştu.

Ülkemizde 11 bin 563 çocuk kayıp

Cezaevindeki hükümlü çocuk sayısındaki artışa da dikkat çeken Ayaz, “Adalet Bakanlığı verilerine göre 2002'den günümüze kadar cezaevindeki çocuk sayısı yüzde 26 arttı. 2002'de cezaevinde bulunan çocuk hükümlü sayısı 548 iken, bu sayı 2017'de yüzde 33 artarak 731 oldu. TÜİK'in 2017 verilerine göre ülkemizde 11 bin 563 çocuk kayıp” ifadelerini kullandı.

Çocuk hakları için mücadelelerinin devam edeceğini kaydeden Ayaz, “Demokratik, laik, kamusal, bilimsel, parasız ve cins eşitlikçi eğitim hakkı önündeki engellerin kaldırılması, çocukların hiçbir tehlike ve tehdide maruz kalmadan, gelecek kaygısı duymadan sağlıklı ve güvenli bir ortamda çocuklarını mutlu ve özgür yaşayabilmeleri için kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz” dedi.