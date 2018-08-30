Türkiye’de sporun 65 yıllık şahidinin yıkımı devam ediyor

Eskişehir’de 1953 yılından bu yana hizmet veren tarihi Atatürk Stadyumu’nda yıkım işlemleri tamamlanıyor. Yeni Eskişehir Satdyumu’nun yapılmasıyla birlikte görevini tamamlayan tarihi stat, son olarak protokol ve basın mensuplarının keyifli maçına sahne olmuştu. 14 bin 950 kişilik kapasiteye sahip Eskişehir Atatürk Stadyumu’nda devam eden yıkım çalışmaları havadan görüntülenirken, açık tribünün büyük bir bölümünün yıkıldığı gözlemlendi. Vinç yardımıyla kapalı tribünün söküm işlemleri devam ederken, yıkım işlemlerinin tamamlanmasının ardından alanın Millet Bahçesi’ne dönüştürülmesi için çalışmalar başlatılacak.

"Maçlara giremediğimiz zaman okulun önündeki ağaçlara çıkardık"

Stadın önünden geçen birçok taraftar ise çalışmaları duygu dolu gözlerle izliyor. O taraftarlar arasında yer alan Ömer Sönmez, maçlara giremediği zamanlarda ağaç üzerinden karşılaşmaları takip ettiğini aktardı. Pek çok güzel anısının efsane statta saklı olduğuna değinen Sönmez, "Burada herkesin olduğu gibi benim de anılarım var. Öncelikle bu stadın yıkılması bizi çok üzüyor. Ama tabii teknoloji ilerledikçe ve yeni statlar yapılınca, modern statlara kavuşuyoruz ve buna ayak uyduruyoruz. Burada çok anım var ama bir tanesini söyleyeyim. Maçlara giremediğimiz zaman okulun önündeki ağaçlara çıkardık, oradan maçı izlerdik. Ağabeylerimiz gelip bize kızardı. Bilet sırasında ‘Ağabey beraber girelim mi?’ diyerek içeri girmeye çabalardık. O günler çok güzeldi. Sonuçta bizlerin de stadın da yaşı ilerledi. Eskişehirspor’un halini görünce daha çok üzülüyorum. Buralarda olmaması lazım ve bizim seyircimiz bunu hak etmiyor. İnşallah daha güzel günler göreceğiz. Tabii şehrin nasıl ayaklandığını görüyoruz. Ama taşın altına elini sokacak bazı insanlar da var. Onların da ön plana çıkmasını istiyoruz. Burası Millet Bahçesi’ne dönüştürülecek. Hizmet insanların önüne geldikçe onlar da mutlu olacak. Nasıl ki Odunpazarı insanların nefes aldığı bir yer oldu, burası da eminim ki hem Eskişehir halkı için hem de dışarıdan gelen insanlar için çok güzel olacak" dedi.

"Stada giremediğimiz zaman yukarıda bölüm vardı oradan içeri atlardım"

Diğer bir taraftar Çetin Altan ise, 62 yıllık ömrü boyunca sayısız anıya sahip olduğunu aktardı. Yağmurda, soğukta, sıcakta ve birçok zorluk içerisinde Eskişehirspor’a destek verdiklerini ifade eden Altan, "Ben ufak çocuğumla maçlara geldim. Çok sırtımda taşıdım. O ıslandı ben de ceketimi üstüne attım. Neler neler yaşadık. Unutamadığım bir maç benim de var. Eskişehirspor-Şekerspor maçı vardı. Çok eskide kaldı belki ama şampiyonluk maçımızdı. Yenemedik ve hiç unutmayacağım. Zaten Eskişehirspor’un durumu şu anda da iyi değil. Bir Halil Ünal ne yapsın? Eskiden stada giremediğimiz zaman yukarıda bölüm vardı oradan içeri atlardım. Kısa yoldan giriyorduk yani her türlü yoldan stada girdik" diye konuştu.