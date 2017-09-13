Türkiye’deki stadyum zemini ve çim sorunu nasıl çözülür?

Türkiye’de stadyumlardaki çimler için denetleme sisteminin gelmesi gerektiğinin altını çizen Uslu, çim sahaların başında bulunanların eğitimli profesyonellerden oluşması gerektiğini belirtti. Uslu şöyle konuştu; “Stadyumdaki çimlerin durumunu değerlendirecek olursak konuya şu açıdan bakmak lazım, çim canlı ve hücreli bir bitki ve sürekli bakım yapılması gereken bir canlı. Parkta, bahçede de çim var, fakat konu stadyum çimlerine gelindiğinde çok farklı bir durum karşımıza çıkıyor. Stadyumlardaki çimlere park ve bahçe çimleri gibi bakım yaparsan olumlu sonuç alman mümkün değil. Stadyumlarda kullanılan çim çeşidi burada icra edilen futbol oyununa göre seçilen AR-GE çalışması ile denemeler yapılmış üretilmiş özel tohumlar olmalıdır. Tohumların ekilmesi veya rulo cimlerin döşenmesi gerekiyor. Türkiye’de hemen hemen birçok şehirde yeni stadyumlar inşa ediliyor, bunların bir çoğu da hizmete girdi ve futbol müsabakaları oynanıyor. Tabi bu stadyumlar çok modern ve UEFA, FIFA kriterlerine göre inşa ediliyor.

Stadyumlarda 10568 metrelik alanda 22 futbolcu ve 3 hakemin içinde bulunan çim alan en önemli bölümü oluşturuyor. Stadyumlarda çim sahanın yapımı ve yapımdan sonraki dönemlerdeki bakim süreçleri çok önemli. Bu yüzden stadyumlardaki çim saha bakımı, elamanları, ekipmanları çok önemli bir organizasyon. Bu alanda 90 dakika boyunca futbolcular oyunlarını icra ediyor. Sahanın durumu zaman zaman maç skorlarına etkili olabiliyor" dedi.

Yaz ve kış mevsimi geçişleri çok iyi gözlenmeli

Müsabaka oynanacak sağlıklı bir çim zemin için burada en önemli konunun şehrin iklim durumu olduğunu belirten Uslu, "Yaz ve kış mevsimi geçişleri çok iyi gözlenmeli. Alana uygun çim tohumları ve rulo çimlerin seçilmesi gerekiyor. Çim bakim işinde profesyonel eleman ile yapılmalıdır. Çim zeminin başta drenaj yapısı çok önemli. Geçen hafta oynanan müsabakalarda yaşanan zeminden kaynaklanan olumsuzluklar üzüntü verici. Milyonlar harcanarak yeni model stadyumlar yapıyoruz ve milyonlar vererek futbolcu transfer ediliyor. Kulüplerimiz ve o futbolculardan oyunlarını icra etmeleri ve sağlıklı bir futbol müsabakası geçmesi yönünde meziyetleri bekleniyor. Fakat zeminlerin bozuk olması hem teknik adamları hem futbolcuları isyan ettiriyor. Bu yüzden sağlıklı bir futbol müsabakası olması hiç bir şekilde futbolcu sakatlıkları yaşanmaması arzumuz. Ülkemizde yapılan stadyumlarda denetim ve kontrol sisteminin daha çok üzerinde durulmalı. Çim bakım elemanlarının eğitimleri sıklaştırılmalı. Müsabakaların oynanacağı stadyumlar için zemin durumu rapor edilerek maç oynanıp oynanmaması TFF yetkilerince karar verilmeli. Örneğin Eskişehir stadyumu... Yapımı işinin bitimi esnasında geçen yıl müsabaka oynamak için zeminin uygunluk durumu sorulmuş ve yaptığım çim zeminde incelemeler neticesinde kök oluşumunun uygun olmadığını 1 aylık bir zamana ihtiyaç olduğunu rapor ederek yetkililere bildirdim. Bu durumda maçın 1 ay sonra oynanmasını sağlayarak zeminde ileride oluşacak kötü sonuçlar engellemiş olduk. Şu an Eskişehir stadyumundaki zeminin kök durumu oradaki arkadaşların bakımı neticesiyle 20 cm olmuştur. Sonuç olarak stadyumlardaki kötü zemin ve çimin önüne geçmek istiyorsak eğitilmiş, bu işin ehli personel, özel ekipman ve TFF tarafından sıkı denetim” dedi.

Hibrit çimde başarılı sonuçlar alındı

Türkiye’de hibrit sahalarda çok güzel neticeler alınmaya başlandığını ve bunun örneklerinin Türkiye’de olduğunu belirten Uslu, “Şunu belirtmek isterim biraz ekonomik olarak pahalı bir sistem fakat konu profesyonellik ise bu sistem olmalı” diye konuştu.

Antalya sahası için öneri

Geçen hafta oynanan Antalya - Galatasaray maçı sonrasında Antalya zemini çok konuşulduğunu hatırlatan Uslu, "Yukarıda da bahsettiğim gibi işin ehli elemanları olması şart. Bazı bölgelerin güneş almadığından bahsedildi. Bu sorun için suni güneş ışık sistemi kullanılmalı. Antalya’da bu mevcut mu bilmiyorum. Ayrıca geçtiğimiz sezon sonu oynanan süper lige çıkma Play-Off maçında sahaya yüzlerce meşale atıldı. Bu meşalelerde kimyasal var. Bu da çimin zarar görmesinde büyük etken. Şu anki mevsim şartları da çimin gelişmesi içi uygun değil” ifadelerini kullandı.