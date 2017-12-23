Türkiye’nin akciğeri burası

Kütahya-Eskişehir karayolunun yanında bulunan Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na bağlı orman fidanlığı, adeta Türkiye’nin akciğeri olma özelliği taşıyor. 2017 yılında fidanlık 185 farklı türe ev sahipliği yaparken, kurulan seralarda yıllık 4 milyon fidan üretiliyor. Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, fidanlığın kapasitesini ve özelliklerini paylaştı. Hediyelik fidanlardan yıllık 20 bin adet üretildiğine dikkat çeken Temel, "Şu an Türkiye’nin alan ve kapasite olarak en büyük fidanlığında bulunmaktayız. Bu fidanlığımız Eskişehir’e 15 kilometre mesafede ve Kütahya-Eskişehir yolu üzerindedir. Yıllık fidan kapasitesi 15 milyon 600 bin adettir. Bu fidanlığımızda çam, karaçam, sedir, ladin, mavi ladin gibi türlerle birlikte; yalancı akasya, dış budak, iğde gibi bir çok yapraklı tür üretilmektedir. Bu türlerimiz 2017 yılı içerisinde 185 adet türe ulaştı. 2017 yılı içerisinde 9 milyon 279 bin adet fidan üretmiş bulunmaktayız. Fidanlığımız 1937 yılında kuruldu. Söylediğimiz gibi Türkiye’nin en büyük fidanlığı ve şu ana kadar da üretilen fidan sayısı 1 milyara yaklaştı. Fidanlığımızda ayrıca son derece gelişmiş seramız mevcuttur. Bu seralarda yıllık fidan üretme kapasitemiz 4 milyon adettir. Bu seralarda ürettiğimiz fidanlar ile, halkımızın törenlerde, düğünlerde, merasimlerde kullandığı hediyelik fidanlarımız var. Bunlardan da yıllık 20 bin adet üretip halkımıza dağıtıyoruz" dedi.

"Aklınıza nere gelirse fidan desteği veriyoruz"

Türkiye’deki 19 tohum saklama merkezinden birisinin fidanlık içerisinde yer aldığını anlatan Temel, sözlerini şu şekilde tamamladı;

"Özellikle son yıllarda nitelikli, kaliteli, boylu fidan üreterek; okullara, camilere, karayollarına, kamu kurum ve kuruluşlarının bahçelerine, muhtelif yerlere, park ve bahçelere yani aklınıza nere gelirse fidan desteği veriyoruz ve bunların toprakla buluşmasını sağlıyoruz. Tabi fidanların yetiştirilmesi için en önemli kaynak tohum. Tohumun saklanması da çok ayrı bir teknik gerektiriyor. Bu kapsamda ülkemizde 19 adet tohum saklama merkezleri var. Bunun bir tanesi de fidanlığımız içerisinde bulunmaktadır. Bazı ağaç türlerinin tohumları +4 derecede saklanıyor. Onlara mahsus bir 5 tonluk soğuk hava depomuz var. Bazı ağaç türlerinin tohumları da -16 derecede saklanması gerekiyor. Bununla ilgili de 3,5 tonluk bir soğuk hava depomuz mevcut."