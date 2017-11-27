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27 Kasım 2017 18:55

Türkiye’nin ilk milli yüksek hızlı treni için düğmeye basıldı

Türkiye’nin ilk milli yüksek hızlı treni Eskişehir’de kurulu TÜLOMSAŞ’ta üretilecek.

Türkiye’nin ilk milli yüksek hızlı treni için düğmeye basıldı

27 Kasım 2017 18:55


Yüksek Hızlı Tren (YHT) seti, ilk etapta 250 Km/H hıza haiz olarak 96 adet üretilecek. Konuyla ilgili 23 Kasım’da yayınlanan Kamu İhale Bülteni’nde ön yeterlilik ihalesi açıldığı duyuruldu. Duyuruya göre Yerli Üretim ve Test Tesisi kurulumu Eskişehir’de yapılacak olup, talep edilen mallar için teslim yeri Ankara olacak. Talep edilen hizmetlerin gerçekleştirileceği yerler ise ilgili şartnamelerde detaylı olarak belirtildi. Duyuruda, "20 adedi en az yüzde 10 yerli katkı payı ile komple imal edilmiş olarak ithal, 60 adedi en az yüzde 53 yerli katkı payı ile Türkiye’de TCDD’nin Eskişehir’de göstereceği arazi TÜLOMSAŞ’da kurulacak tesiste imal, 16 adedi ise milli YHT projesi dâhilinde en az yüzde 74 yerli katkı payı ile Türkiye’de TCDD’nin Eskişehir’de göstereceği arazi TÜLOMSAŞ’da kurulacak tesiste imal edilecektir" denildi.




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