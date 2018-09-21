Türkiye'nin ilk SIL belgesi alındı

Eskişehir Sanayi Odası (ESO), Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen InnoTrans Ulaşım Teknolojileri Fuarı'na 50 kişiden oluşan bir iş heyeti ile katıldı. Fuarda ESO üyesi Albayrak Makine de Türkiye'de ilk defa Uluslararası SIL-3 Emniyet Bütünlük Derecesi alan firma oldu.

Eskişehir Sanayi Odası ile InnoTrans Fuarına katılım sağlayan firmalar Avrupa İşletmeler Ağı aracılığıyla organize edilen ikili iş görüşmelerine katılarak yeni bağlantılar sağladı. 2 yılda bir düzenlenen ve demiryolları sektöründe dünyanın en büyük fuarı olan InnoTrans Fuarı'na 60 ülkeden 3 bin firma stant ile, 150 bin kişi de ziyaretçi olarak katılım sağlıyor. Uluslararası düzeyde yolcu ve yük taşımacılığı teknolojilerindeki aktörleri bir araya getiren fuarda yeni teknoloji demiryolu araçlarının sergisi yapılıyor. Aynı zamanda metal işleme ve kaynak teknolojileri başta olmak üzere birçok uygulama da gösterime sunuluyor.

"ESO üyesi firmaya önemli sertifika"

Fuara ESO üyesi TÜLOMSAŞ, Savronik, Albayrak Makine ve Bekel firmaları kendilerine ait stantlar ile katıldı. Fuar esnasında Uluslararası SIL-3 Emniyet Bütünlük Derecesi almaya hak kazanan ESO üyesi Albayrak Makine firmasının sertifika seremonisi gerçekleştirildi. SIL-3 emniyet bütünlük seviyesi, ürünün kritik emniyet fonksiyon veya fonksiyonlarının hata yapma olasılığını belirliyor. Türkiye'de henüz bir firma tarafından ürününe SIL belgesi alınmadı. İlk olarak Albayrak Makine ürününe SIL belgesi aldı. TUV-Nord CEO'su Dr. Stenkamp tarafından verilen sertifikanın töreninde ESO Meclis Başkanı Süha Özbay ve Eskişehirli sanayicilerden oluşan iş heyeti de katıldı.