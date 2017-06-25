Türkmen çocukların bayramlıklarını ülkücü ağabeyleri aldı

Eskişehir’de bulunan 200 civarındaki Türkmen çocuğun yüzü bu bayramda güldü. Bayramlığı olmayan minik çocuklara, ülkücü ağabeyleri yeni elbiselerini hediye etti. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Eskişehir Yunus Emre Ülkü Ocağı Başkanı Ahmet Biricik, çocukların heyecanlarına ortak olduklarını söyledi. Bayram kıyafetlerini alan miniklerin mutlu olduğunu ve bunun da kendilerine yettiğini anlatan Başkan Biricik, "Eskişehir Yunus Emre Ülkü Ocağı olarak şehrimizde bulunan 200 civarında Türkmen ve ihtiyaç sahibi çocuklarımızla ve aileleriyle Bayram münasebeti ile bir araya geldik. Bayram sevinçlerine ortak olduk. Dünyanın en masum, en temiz, en güzel varlıkları çocuklarımıza çeşitli hediyeler verdiğimiz etkinliğimizde, çocuklarımıza bayram kıyafetleri dağıttık. Bu vesileyle çocuklarımızın bayramda mutlu olmalarına, çocuklarımızın şen olmalarına vesile olduk. Çocuklarımızın sevinçlerini hep birlikte yaşadık. Çocukluğumuzda yeni bir elbise alındığında içimiz kıpır kıpır olurdu; heyecandan yerimizde duramazdık. O heyecanı çocukların gözlerinde gördük, içimizde o çocuksu heyecanı hissettik. Bundan sonraki Ramazan Bayramlarınında böyle bir neşeyle gelip geçmesi ve devletimize, milletimize hayırlara vesile olması dileğimizle; Ramazan Bayramınız kutlu olsun" dedi.

Ayrıca çocuklara kraker, bisküvi gibi ikramlarda da bulunuldu.