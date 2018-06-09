Türkolog Ergün Veren’in kitapları Moğolistan’a ulaştı

Eskişehirli Türkolog Ergün Veren tarafından 2012 ve 2013 yıllarında görme engelliler odaklı olarak hazırlanan ve Eskişehirli Yazar Halime Korkut’un koordinatörlüğünde, Eskişehir’de “Atanmışlar, Seçilmişler ve Gönül Vermişler Görme Engelliler İçin Elele” ve “Göremeyen Kardeşin Olsun mu?” isimli projelerle öne çıkan “Eskişehir’i Görsem” ve “Anadolu’yu Görsem” kitapları, Moğolistan’ın başkenti Ulanbatur’da okuyucularıyla buluştu.

Türkolog Ergün Veren, Moğolistan’ın başkenti Ulanbatur’da 1-7 Haziran tarihleri arasında düzenlenen ‘’Uluslararası Türkoloji Sempozyumu’’na katıldı ve kitapları Moğolistan Milli Üniversitesi Asya Araştırmaları Bölümü Türkoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Battulga Tsend’e takdim etti. Türkolog Ergün Veren’in kitap ve projeler hakkındaki açıklamalarını dikkatle dinleyen ve iyi derecede Türkçe bilen Tsend, Ergun Veren’e teşekkür ederek, kitapları memnuniyetle kabul ettiğini dile getirdi. Tsend, “Türkiye’ye ve Görme Engellilere selamlarımızı götürünüz. Türkoloji çalışmalarından görme engellilerin de faydalanmalarını sağlayacak olan bu projeyi, ben ilk defa duyuyorum. Önemli bir çalışma yapmışsınız ve sizi bu çalışmalarınızdan dolayı kutluyorum. Kitapları, Türkoloji kütüphanemizde muhafaza edeceğiz. Araştırmacılar için bu kitaplar, güzel kaynak olacaktır” diye konuştu.

Türkolog Ergün Veren, Türkiye’nin Ulanbatur Büyükelçisi M. Ahmet Yazal’ın, rezidansta sempozyuma katılanlar onuruna verdiği resepsiyona katıldı. Resepsiyonda; Türkolog Ergün Veren, Türkiye’nin Ulanbatur Büyükelçisi M. Ahmet Yazal’a, “Eskişehir’i Görsem” ve “Anadolu’yu Görsem” kitaplarını takdim etti ve projeler hakkında bilgi verdi. Büyükelçi Yazal, teşekkür ederek kabul ettiği kitapları alırken, “Kitaplar benim için çok önemlidir. Buraya kadar getirmenize çok teşekkür ederim. Çalışmanızdan dolayı sizi kutluyorum” ifadelerini kullandı.