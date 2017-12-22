TÜRKSOY Anadolu Senfoni Orkestrası, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı ile Eskişehir Anadolu Üniversitesi‘nin iş birliği sonucunda 2017 yılında oluşturuldu. Orkestrada, Türk dünyasının genç yeteneklerinden oluşan TÜRKSOY Oda Orkestrası sanatçıları ile birlikte Eskişehir Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası üyeleri görev alıyor. İlk yılında Azerbaycan, Kırgızistan ve Türkiye’den sanatçıları bir araya getiren orkestra, ilk konserini Eskişehir’de verecek. Eskişehir konserinin ardından İspanya turnesine çıkacak TÜRKSOY Anadolu Senfoni Orkestrası, 29 Aralık 2017 ile 09 Ocak 2018 tarihleri arasında, Torello (Barcelona) , Granada, Cueta, Yecla (Murcia) ve Segovia şehirlerinde sahne alacak.