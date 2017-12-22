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22 Aralık 2017 16:32

TÜRKSOY Anadolu Senfoni Orkestrası Anadolu Üniversitesi’nde sahne alacak

TÜRKSOY Anadolu Senfoni Orkestrası Konseri 25 Aralık Pazartesi akşamı saat 20:00’de Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (AKM) Opera ve Bale Salonu’nda seyircisiyle buluşacak.

TÜRKSOY Anadolu Senfoni Orkestrası Anadolu Üniversitesi’nde sahne alacak

22 Aralık 2017 16:32


TÜRKSOY Anadolu Senfoni Orkestrası, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı ile Eskişehir Anadolu Üniversitesi‘nin iş birliği sonucunda 2017 yılında oluşturuldu. Orkestrada, Türk dünyasının genç yeteneklerinden oluşan TÜRKSOY Oda Orkestrası sanatçıları ile birlikte Eskişehir Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası üyeleri görev alıyor. İlk yılında Azerbaycan, Kırgızistan ve Türkiye’den sanatçıları bir araya getiren orkestra, ilk konserini Eskişehir’de verecek. Eskişehir konserinin ardından İspanya turnesine çıkacak TÜRKSOY Anadolu Senfoni Orkestrası, 29 Aralık 2017 ile 09 Ocak 2018 tarihleri arasında, Torello (Barcelona) , Granada, Cueta, Yecla (Murcia) ve Segovia şehirlerinde sahne alacak.




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