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26 Aralık 2017 16:34

TÜRKSOY Anadolu Senfoni Orkestrası’ndan “Yeni Yıl Konseri”

Anadolu Üniversitesi ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı iş birliği ile oluşturulan TÜRKSOY Anadolu Senfoni Orkestrası’nın düzenlediği “Yeni Yıl Konseri” büyük beğeni topladı.

TÜRKSOY Anadolu Senfoni Orkestrası’ndan “Yeni Yıl Konseri”

26 Aralık 2017 16:34


Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (AKM) Opera ve Balo Salonu’nda gerçekleştirilen konserin şefliğini Ukrayna Lviv Filarmoni Orkestrası’nın Genel Sanat Yönetmeni Aidar Torabaev’ın üstlendi. Orkestraya konser solisti Astana Devlet Opera ve Balesi’nde soprano solist olarak görev yapan Nazym Sagyntay’a eşlik etti. Konsere Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Düsen Kaseinov ve müzikseverler katıldı.


Konserin ilk bölümünde; J. Strauss’dan “Yarasa, Pers Marşı, Tik Tak Polka, Chinese Gallop, Kaiser Waltzer (İmparator Valsi)”, L. Arditi’den “İl Bacio, F. Lehr’dan, Giuditte”, ikinci bölümünde ise J. Strauss’tan, “ Unter Donner and Blitz, Wiener Blut, Yarasa, Jubilee Festival March”, E. Klmn’dan “Die Csardasfürstin, Das Vielchen Vom Montmartre”, P.I. Tchaikovsky’den "Mazurka", J. Brahms’tan “Macar Dansı No.6” eserleri seslendirildi.




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