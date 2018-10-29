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Türküler ile 29 Ekim coşkusu

Tepebaşı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel bir konser ile izleyici karşısına çıktı.

Tepebaşı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bir konser ile izleyici karşısına çıktı.


Tepebaşı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla özel bir konser verdi. Tepebaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde, Aytaç Karausta'nın şefliğinde sahne alan olan koro, Cumhuriyet Konseri'nde günün önemine uygun türküleri seslendirdi. Etkinliğe Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Tepebaşı Belediyesi Meclis üyeleri ve çok sayıda Eskişehirli katıldı.


İki bölümden oluşan konser programında koro; Bülbülüm Altın Kafeste, İzmir'in Kavakları, Sarı Zeybek, Böyledir Bizim Sevdamız, Hekimoğlu, Hoş Gelişler Ola gibi eserleri başarıyla icra etti. Konser finalinde ise 10. Yıl Marşı, salonu dolduran Eskişehirliler ile birlikte hep bir ağızdan söylendi.


Katılımın ücretsiz olduğu Cumhuriyet Konseri, Süllü'nün Karausta'ya çiçek takdim etmesi ile sona erdi.

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