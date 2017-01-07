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07 Ocak 2017 14:12

TÜRSAB’dan Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt’a ziyaret

TÜRSAB’dan Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt’a ziyaret

07 Ocak 2017 14:12

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) Eskişehir Bölge yönetim Kurulu, Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt’u ziyaret etti.
Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, makamında Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Eskişehir Bölge 2’nci Başkanı Ufuk Özkaratay ve yönetimiyle bir araya geldi. Ziyarette turizm hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. TÜRSAB Eskişehir Bölge’sinin yeni yönetim kurulu olarak Başkan Kurt ile tanışmaya geldiklerini belirten Özkaratay, Odunpazarı’nda turizmin gelişmesi için, Odunpazarı Belediyesi ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını kaydetti. Özkaratay, Başkan Kurt’a çalışmalarında başarılar diledi.
Özkaratay ve yönetim kurulunun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Odunpazarı’nda turizmi geliştirmek için kurumlar ile iş birliğine hazır olduklarını söyledi.
Kurt, TÜRSAB Eskişehir Bölge’sinin yeni yönetim kuruluna çalışmalarında başarılar diledi.



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