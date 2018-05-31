Tütün erişkin ölümlerinin yüzde 10’undan sorumlu

Dr. Uğur Bilge, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşların Sağlık Bakanlığı Sigara Bıraktırma Hattı Alo 171 numaralı telefonu aradıkları takdirde, en yakın Sigarayı Bırakma Polikliniği’ne yönlendirileceklerini belirtti.

31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısı ile bir açıklama yapan Dr. Bilge, tütün kullanımı, halen dünyanın ve ülkemizin en önemli ‘halk sağlığı’ sorunları arasında yer alma özelliğini koruduğunu belirtti. Tütünün erişkin ölümlerinin yüzde 10’undan sorumlu olduğunu ifade eden Doç. Dr. Uğur Bilge, "Dünyada her yıl 6 milyon kişi sigaraya bağlı bir hastalıktan, 600 binden fazla insan da sigara, nargile, puro, pipo gibi tütün ürünlerini kullanmayıp bu ürünlerin dumanına maruz kaldığından hayatını kaybetmektedir. Ülkemizde de yaklaşık 15 milyon kişi sigara içmekte ve her yıl yaklaşık 150 bin kişi sigaraya bağlı bir hastalıktan hayatını kaybetmektedir. Artık dünyada başta akciğer kanseri olmak üzere birçok ölüme neden olan hastalığın nedeninin sigara olduğu kanıtlanmış durumdadır. Özellikle kapalı mekânlarda içilen sigara dumanına maruziyet daha ciddi sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Bu nedenle son zamanlarda hem devlet hem de sivil toplum kuruluşları sigara konusunda ciddi çalışmalar yürütmektedir. Bunun en güzel ve somut örneği dumansız hava sahası uygulamasıdır. Bu uygulamanın başlaması ile kapalı alanlarda sigara içilme oranı ciddi oranda düşmüştür ve sigarayı bırakma oranı da artmıştır" dedi.

"Sigara ile mücadele etmek ve sigaranın zararlarını anlatmak hepimizin görevi olmalıdır"

Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşların Sağlık Bakanlığı Sigara Bıraktırma Hattı Alo 171 numaralı telefonu aradıkları takdirde, en yakın Sigarayı Bırakma Polikliniği’ne yönlendirileceğini anlatan Dr. Bilge, açıklamasını şöyle sürdürdü;:

"İlimizde Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü KETEM (Kanser Erken Tarama ve Eğitim Merkezi) biriminde , Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü KETEM biriminde, Eskişehir Devlet Hastanesinde, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde, Birinci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü TSK 1.Basamak Muayene Merkezinde bulunan sigarayı bırakma poliklinikleri hizmet vermektedirler. Sigara ile mücadele etmek ve sigaranın zararlarını anlatmak hepimizin görevi olmalıdır. Dumansız hava sahalarının yaygınlaşması için el birliği yapmak gereklidir.”