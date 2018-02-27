U18 Ragbi Türkiye Şampiyonasında gençler tam not aldı

Eski Atatürk Stadyumu’nda oynanan şampiyonaya 9 takım katılırken, Aqua Rugby Warriors turnuva sonunda şampiyonluğu elde etti. U18 Ragbi Milli Takım antrenörleri Emin Erden ve Fatih Kocaer, tüm takım ve sporcuları izleyerek notlar aldı. Şampiyonanın ilk turunda Konya Hisar GSK şampiyonaya damgasını vurdu. Kulüp tarihinde ilk defa karşılaşmalara çıkan Hisar GSK, sezonun dördüncüsü Bursa Nilüfer GSK’yi ve Eskişehir Çamlıca GSK’yi geçerek adını ilk üçe yazdırmayı başardı. Daha önceki şampiyonada ilk iki sırayı alan Firuzköy SK ile Aqua Rugby Warriors, B ve C gruplarında tekrar ilk sırayı aldı. Şampiyonanın ikinci turu olan klasman gruplarında, Şahi SK ile Canik Belediye SK yenilgi almadan grupları bitirdi. Muğla GSK ise, çıktığı ilk şampiyonada beşinci bitirdi.

Şampiyonluk grubunda ise, kaderi averaj belirledi. İlk maçta Firuzköy SK, Konya Hisar GSK’yi 41-0 mağlup etti. İkinci maçta Firuzköy SK ile Aqua Rugby Warriors, büyük çekişmeye sahne olan maçta 10-10 berabere kaldı. Son maç olan Aqua Rugby Warriors - Konya Hisar GSK maçında ise, her iki takımın taraftarlarının büyük coşkusu altında geçmesine karşın Aqua Rugby Warriors, Konya Hisar GSK’yi 62-0 ile geçerek şampiyonluğunu ilan etti.

Ayrıca 2018 Türkiye U18 Yedili Ragbi Şampiyonası’nda Eskişehir’de oynanan maçların ardından oluşan sıralamada, 1’inci Aqua Rugby Warriors, 2’nci Firuzköy SK, 3’üncü Konya Hisar GSK olurken, Eskişehir Çamlıca GSK 9’uncu sırada yer aldı.

Öte yandan Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan, Türkiye Ragbi Federasyonu Başkan Vekili Filiz Çıkırıkçı, Ragbi As Başkanı Bülent Güler, Ragbi Milli Takım Antrenörü Cherokee Sylvain Ngue, Ragbi Teknik Kurul Başkanı Ali Tekkulluk, Ragbi U18 Milli Takım antrenörleri Emin Erden ve Fatih Kocaer, Firuzköy Spor Kulübü Başkanı Recep Baş ve birçok spor kulübü yöneticisinin izlediği şampiyona sonunda şampiyon takıma ve dereceye giren kulüplere kupa ve madalyaları takdim edildi.