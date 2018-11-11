Üç kız kardeşin el emekleri sergi oldu

Eskişehir'de yaşayan 3 kız kardeş, uzun yıllar sonucunda ortaya çıkardıkları makrome örgüleri açtıkları sergi ile vatandaşların beğenisine sundu.

28 yıldır makrome örgü yapan ve bu konuda eğitimler veren İlknur Sarıkaya, kız kardeşleri olan Sema Şirvan ve Seher Çetin'e de bu sanatı öğretti. 3 kız kardeşin el ele vererek ortaya çıkardığı eşsiz eserler için önceki Atila Özer Karikatürlü Ev'de bir sergi açıldı. Sayısız parçanın sergilendiği açılış törenine Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın da katılarak sanatçı kardeşleri çalışmaları sebebiyle tebrik etti.

Düzenlenen sergi ile görüşlerini paylaşan Sema Şirvan, eserlerin ortaya çıkmasında ablaları İlknur Sarıkaya'nın başrol oynadığını belirterek, “İlknur ablam makrome eğitiminde oldukça başarılı. 28 yıldır bu sanatı yapıyor. Kendisi hem ablamız hem de hocamız. 3 kız kardeş bu sergiyi açtık. Her düğümümüzde hem güzel anılar düşündük hem dua ettik. Kendimizi mutlu etmek için bir çalışma yaptık. Ablamın 28 yıllık eserlerini de sergiliyoruz burada. Son dönemde yaptığımız çalışmalarda ise geçmişte kullanılan teknikleri modern şekle uyarladık. İlknur ablam geçmişi, Seher ablam bugünü, ben de geleceği temsil ediyorum diyebiliriz. Ablam sayesinde bu sanata başladık. Bize öğretti. Makromenin unutulmaması için herkese öğretmeye çalışıyor. İlk öğrencileri de bizler olduk. Bunu her sene yapmak istiyoruz. Umarım başarabiliriz” şeklinde konuştu.

Sergi 12 Kasım Pazartesi gününe kadar Espark Alışveriş Merkezi yanında bulunan Atila Özer Karikatürlü Ev'inde ziyaret edilebilecek.