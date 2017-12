Ülkelerindeki acıları yüzlerine yansıttılar

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPE), ESOGÜ ve Sağlık Bakanlığı Eskişehir Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün ortaklaşa gerçekleştirdiği defileye, Irak’ın ilk kralı Kral Faysal Bin El-Şerif Hüseyin’in torunu olan Prenses Nesrin El-Haşimi, Birleşmiş Milletler (BM) Nüfus Fonu Türkiye Temsilcisi Karl Kulessa ve çocuklarıyla birlikte çok sayıda mülteci kadın katıldı. Düzenlenen defilede kuaförler tarafından mülteci kadınların makyajları yapıldı. Koyulan kırmızı halı üzerinde adeta mankenleri aratmayacak şekilde yürüyen kadınlar, izleyen yakınları tarafından büyük alkış topladı. Defilenin ikinci bölümüne geçildiğinde ise, mülteci kadınların ülkelerinde yaşadıkları savaş ve zor durumlarını anlatmak için plastik makyaj yapıldı. Yüzlerinde ve ellerindeki plastik makyaj yardımıyla yapılan yaralarla farkındalık oluşturan kadınlar, podyumda yürürken duygu dolu anlar yaşattı ve izleyiciler göz yaşlarına hakim olamadı. Defilede kadınlar ile Prenses Nesrin El-Haşimi de sahne alırken, prensesin ağlayan kadınları teselli etmesi de gözlerden kaçmadı.

“Bize ‘Evleri boşaltın’ gibi anonslar yapıyorlardı”

Gerçekleşen defileye yüzünde plastik makyaj ile çıkan Suriyeli Şare, ülkesinde insanların başlarına nelerin gelebileceğini bilmediklerini ve her an ölümle burun buruna olduklarını söyledi. Ülkesindeki savaş esnasında çoğu kez ‘Evlerinizi boşaltın’ gibi anonslar duyduğunu vurgulayan Şale, “Türkçe derslerine katıldığım için öncelikle Türkçe öğrenmeye başladım. Bu merkeze gelerek bir adım attım. Eskiden harfleri bile bilmiyordum. Artık biliyorum, ayırıyorum. Kuaför eğitimlerine katılıyorum. Buradaki eğitimlere katılıyorum, sağlık hizmetlerinden yararlanıyorum. Bugün güzel bir sunumla güzel bir makyaj yaptık. Arkadaşlarım o şekilde sundu ama ben savaş ve şiddeti anlatmaya çalıştım. Allah’ıma şükürler olsun ben böyle bir şey yaşamadım. Ama karşılaştım, gördüm, tanık oldum. Bize ‘evleri boşaltın’ gibi anonslar yapıyorlardı. İnsanlar kaçışıyor, çırpınıyorlardı. Bomba ya da bir ihbar yapılıyorsa, ’evleri boşaltın’ anonsları yapılıyordu ve insanlar ne yapacaklarını şaşırıyorlardı o telaşla. Orada insan başına ne geleceği bilmiyor. Her an kurşun da, bomba da gelebilir” dedi.

“Orada çok acı çektik ama bunları unutmamız lazım”

Defilenin iddialı isimlerinden Şems Ekrem ise çatışma seslerinin ve bomba seslerinin geldiği savaşın unutularak aşılması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“Bugünkü defileye katılmak çok güzeldi benim için. Türkçe dilini öğrendik. Kendimi geliştiriyorum. Çok güzeldi. Orada çok acı çektik, ama bunları unutmamız lazım. Bazı şeyleri aşmamız gerekiyor. Çatışma sesleri, bomba sesleri geliyordu.”