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03 Mayıs 2018 19:21

Ülkenin tüm renkleri Eskişehir’de buluştu

ESKİŞEHİR (İHA) – Eskişehir’de Mıhlama Şenliği, 1.

Ülkenin tüm renkleri Eskişehir’de buluştu

03 Mayıs 2018 19:21

Bahar Festivali başladı. Türkiye’nin dört bir yanından Eskişehir’e gelen insanlar, kendi yörelerine has ürünleri hem kent halkına tanıttı hem de satışını yaptı.


TCDD Açık Otopark alanında düzenlenen yöresel ürünlerin sergilendiği ve satışının yapıldığı festivalde, Erzurum, Trabzon, Kahramanmaraş, Hatay, Artvin ve Aydın gibi Türkiye’nin dört bir yanından insanlar stantlarını kurdu. Sabah saatlerinden itibaren kent halkının da yoğun bir şekilde geldiği şenlikte, hem alışveriş yapıldı hem de farklı kültürlerle tanışıldı. 13 Mayıs’a kadar devam edecek olan Bahar Festivalinde İsmail Türüt, Muhammet Vanal, Naslı Nazlı, Mücahit Atasever, Ömer Akçay, Hüseyin Çayan ve Umut Ayvaz gibi isimler de sahne alacak. Artvin’den Eskişehir’e Bahar Festivali için gelen Burcu Pişken, burada Trabzon ekmeğini tanıttıklarını belirterek, “Biz burada yöresel Trabzon ekmeğimizi tanıtıyoruz ve satıyoruz. Ekşi maya, tam buğday köy ekmeğidir. Zaten insanlar bizim ekmeğimizi tercih edip satın alıyorlar. Bahar Festivali ayın 13’üne kadar sürecek” ifadelerini kullandı.


Trabzon’dan Eskişehir’e gelen Gökhan Bıyık da yöresel ürünlerini tanıtıp satış yaptıklarını söyleyerek, “Biz yöresel ürünlerimizle buraya geldik. Normalde dün geldik ancak hava yağmurlu olduğu için esas bugün başladık. Vatandaşlarımızın festivale tepkisi çok güzel hoş geldiniz diyorlar, memnunlar. Tabii ki talepleri zaman zaman artıyor. Hava sıcak, insanlar gelmek için havanın serinlemesini bekliyorlar. İnşallah akşam saatlerinde ve hafta sonu daha çok olacak. 10 güne kadar buradayız. Eskişehir’i bekliyoruz” şeklinde konuştu.


İzmit’ten pişmaniye tanıtımı ve satışı yapmak üzere Eskişehir’e gelen Hüseyin isimli esnaf ise, “İzmit’ten geliyorum, pişmaniye işi yapıyorum. Burada da kendimiz yapıyoruz ve taze bir şekilde satıyoruz. Eskişehir güzel, umarım biz Eskişehir’den, Eskişehir de bizden memnun kalır” dedi.




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