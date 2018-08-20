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20 Ağustos 2018 10:53

Ülkü Ocakları, çocukların bayram sevincine ortak oldu

Ülkü Ocakları Eskişehir Yunus Emre İlçe Başkanlığı, yardıma muhtaç ailelerin çocuklarına bayramlık kıyafetler alarak bu bayramda da onların yüzünü güldürdü.

Ülkü Ocakları, çocukların bayram sevincine ortak oldu

20 Ağustos 2018 10:53


Yaklaşık 200 çocuğa bayramlık kıyafet aldıklarını belirten Ülkü Ocakları Eskişehir Yunus Emre İlçe Başkanı Ahmet Biricik, “Hz. Muhammed (S.A.V.) efendimizin ‘Cennetteki sevinç sarayına ancak çocukları sevindirenler girer’ hadisini kendimize düstur edinerek başlattığımız, ’Bir Çocukta Sen Giydir, Sen Sevindir’ diyerek başladığımız kampanya sonucu, Kurban Bayramı öncesi yaklaşık 200 ihtiyaç sahibi kardeşimize bayramlık kıyafetlerini aldık ve kendilerine verdik. Çocuk demek umut demektir. Çocuk demek gelecek demektir. Biz, umutla geleceğimize yön vereceğine inandığımız kardeşlerimizle bir araya gelerek onlarla birlikte çifte bayram sevinci yaşadık. Onların gözlerindeki ışıltı, yüzlerindeki tebessüm bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Yapacağımız bu tür faaliyetler için bizlere ilham kaynağı oluyor. Bugün, ben ve arkadaşlarım sanki bayramlık kıyafetler bize verilmiş kadar mutlu olduk, keyif aldık. Bizleri ve çocuklarımızı bu denli mutlu olmasında emeği olan herkese teşekkür ederim" dedi.


Bayramlıklarına kavuşmalarından dolayı mutlulukları yüzlerine yansıyan çocuklar ise düzenlenen etkinlik sebebiyle Ülkü Ocakları Eskişehir Yunus Emre İlçe Başkanlığı üyelerine teşekkür etti.




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