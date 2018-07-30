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30 Temmuz 2018 10:49

Ülkü Ocakları eğitim kampı düzenledi

Ülkü Ocakları Eskişehir Yunus Emre İlçe Başkanlığı üyeleri, Musaözü Tabiat Parkı’nda ’Şehit Gün Sazak Eğitim Kampı’ düzenledi.

Ülkü Ocakları eğitim kampı düzenledi

30 Temmuz 2018 10:49


Eğitim kampında sporun yanı sıra fikri, dini eğitim, izcilik eğitimi ve benzeri pek çok konuda etkinliklerin yapıldığına dikkat çeken Ülkü Ocakları Eskişehir Yunus Emre İlçe Başkanı Ahmet Biricik, düzenlenen organizasyonla ilgili açıklama yaptı. 3 eğitim kampı yapmayı planladıklarını kaydeden Başkan Biricik, "Yaz tatili boyunca üç adet eğitim kampı yapmayı planlıyoruz. Bunlardan ilkini Musaözü Tabiat Parkı’nda gerçekleştirdik. Spor faaliyetlerinin yanı sıra eğitim faaliyetleri ve sosyal faaliyetlerinde yapıldığı Şehit Gün Sazak Eğitim Kampımızda teşkilat mensuplarımıza birlikte hareket etmenin önemi vurgulanmış ve teşkilatımız içerisindeki birlik, beraberlik duygusu pekiştirilmek istenmiştir. Bizler açısından amacına uygun, eğlenceli bir kamp programı geçirdiğimizi söyleyebilirim" dedi.




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