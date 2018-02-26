Ülkü Ocaklarından ’Duyulmayan Çığlık Hocalı’ sergisi

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Karabağ Savaşı sırasında 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan’ın Karabağ Bölgesinin Hocalı kasabasında kadın ve çocuklar başta olmak üzere 613 kişinin Ermeni askerlerce katledilmesinin üzerinden 26 yıl geçti. Elbistan Ülkü Ocakları, 50 fotoğrafın yer aldığı bir sergi açarak, Hocalı’da 26 yıl önce yaşanan bu vahşet ve katliamı ‘Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız’ sözleri ile vatandaşlara anlattı.

“Acımız Azerbaycanlı Türk kardeşlerimizle ortaktır”

Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon önünde açılan sergiyi, Ülkü Ocakları Eskişehir İl Başkanı Yasin Yumrukaya, Milliyetçi Hareket Partisi Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Rıza Kahveci, Milliyetçi Hareket Partisi Tepebaşı İlçe Başkanı Uğur Yüceses, Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyesi Mustafa Ünal ve çok sayıda vatandaş gezdi. Azerbaycan Türklerine yönelik yapılan bu katliamın üzerinden 26 değil 100 sene de geçse unutmayacaklarını, unutturmayacaklarını söyleyen Ülkü Ocakları Eskişehir Yunus Emre İlçe Başkanı Ahmet Biricik, “Acımız Azerbaycanlı Türk kardeşlerimizle ortaktır. Hocalı soykırımı ve katliamı insanlık tarihine Ermenistan tarafından yazılmış kara bir lekedir. Hocalı’da Azerbaycanlı Türk kardeşlerimiz, 26 Şubat 1992 tarihinde yüzyılın en acımasız soykırımına maruz kalmıştır. Azerbaycan Türklerine yapılan bu katliamın acılarını Türk milleti olarak derinden hissettiğimizi belirtmek isterim. Bugün burada dünyanın gözleri önünde yapılan, 21’nci yüzyılın en büyük soykırımı Hocalı katliamının 26’ncı yıl dönümü çerçevesinde ’Sessiz Çığlık Hocalı’ İsimli fotoğraf sergi açılışı yaptık” şeklinde konuştu.

“Bu soykırım unutulmayacaktır”

26 Şubat 1992 tarihi Azerbaycan ve Türk dünyası için en acı günlerden biri olmasının yanı sıra insanlık tarihi açısından da kara bir leke olduğunu vurgulayan Başkan Biricik, “26 Şubat 1992de Azerbaycan’ın Hocalı kentinde sivil halka karşı Ermeniler tam anlamıyla bir katliam yapmışlardır. Hocalı’nın işgali sonucu sivil, eli silahsız, Azerbaycan Türklerine, sırf Türk oldukları için, müslüman oldukları için, çocuk, kadın, ihtiyar, genç ayrımı yapılmadan Ermeniler tarafından katledilmişlerdir. Resmi verilere göre, o gece 613 kişi hunharca katledilmiş; bunlardan 83 çocuk, 106 kadın acımasız yöntemlerle işkence yapılarak öldürülmüştür. Gözü dönmüş canilerin gerçekleştirdiği bu soykırım unutulmayacaktır, unutulmamalıdır. Bizler Türk milletine karşı yapılan bu soykırımı üzerinden 26 yıl değil, 100 yıl dahi geçse unutmamalıyız, unutturmamalıyız. Gözlerini bu zalimlerin yaptıklarına kapatan, kulaklarını masum insanların çığlığına tıkayan kim olursa olsun, hiçbir zaman geçit vermeyeceğiz. Kardeş ülke Azerbaycan Türklerine yönelik bu elim olay, Türklük bilincini taşıyan zihinlerden asla silinmeyecektir. Gözü dönmüş canilerin gerçekleştirdiği bu soykırım unutulmayacaktır” ifadelerini kullandı.