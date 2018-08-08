Ülkü Ocaklarının eğitim kampları devam ediyor

Eğitim kampında gençlerle birlikte sohbet havasında pek çok konu üzerinde durulduğuna dikkat çeken Ülkü Ocakları Eskişehir Yunus Emre İlçe Başkanı Ahmet Biricik, "Yaz tatili boyunca planladığımız eğitim kamplarından ikincisini Orhangazi Mahallesi Regülatör Piknik Alanında gerçekleştirdik. İlk eğitim kampına nazaran daha çok sohbet havasında geçen ve karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı Şehit Faruk Ferah Eğitim Kampımızda eğitici faaliyetlerin yanı sıra teşkilat mensuplarımızla birlikte Ülkü Ocakları Genel Merkezimizin başlattığı ’Ülkün İçin Söyle’ projesine destek vermek için saz eşliğinde türküler söyleyerek eğlenceli zaman geçirmiş olduk. Bizler için samimi bir ortamda, eğitici ve eğlenceli bir kamp olduğunu söyleyebilirim’ ifadelerini kullandı.