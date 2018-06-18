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18 Haziran 2018 12:56

Ülkü Ocakları’nın tapusu alındı

Eskişehir Ülkü Ocakları’nın bulunduğu binanın tapusu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Eskişehir Milletvekili Adayı Metin Nurullah Sazak’ın verdiği büyük destekle alındı.

Ülkü Ocakları’nın tapusu alındı

18 Haziran 2018 12:56


Eskişehir Ülkü Ocakları tarafından 2014 yılında "Mülk Edinme Projesi" başlatıldı. Projeye destek olan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili Adayı Metin Nurullah Sazak’ın vermiş olduğu büyük destek ile Eskişehir’de sona gelindi. Bu kapsamda ülkü ocaklarının bulunduğu binanın tapusu satın alınırken, Eskişehir Ülkü Ocakları İl Başkanı Yasin Yumrukaya bir açıklama yaptı. Başkan Yumrukaya, "2014 yılında değerli ocak yöneticisi arkadaşlarımızın azim ve kararlılıklarıyla ve davamıza gönül vermiş gönüldaşlarımızla yapılan istişareler neticesinde yola çıkmıştık. Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili adayımız Metin Nurullah Sazak’ın vermiş olduğu büyük destek ile sona ermiş oldu. Mülkümüzün tapularını aldık. ’Ahde vefa’ sahiplerinden Allah razı olsun. ’Bizi öldürebilirler, fakat davamızın yürüyüşünü kimse engelleyemez’ diyen, devlet adamlığında dürüstlüğü ile büyüyen, kalitenin, üstün ahlakın, görev anlayışının hülasa ülkücülüğün sembollerinden şehidimiz Gün Sazak’ın emaneti Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir Milletvekili Adayımız Metin Nurullah Sazak’a, Ülkü Ocaklarımız başta olmak üzere teşkilatımız adına peşinen teşekkür ediyoruz" dedi.




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