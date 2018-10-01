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Ülkücü gençler aşure dağıttı

Ülkü Ocakları Eskişehir Yunus Emre İlçe Başkanlığı üyeleri, Muharrem Ayı dolayısıyla aşure dağıttı.


Hamamyolu'nda dağıtılan aşureye vatandaşların ilgisi yoğun olurken, ikramdan dolayı Ülkü Ocakları üyelerine teşekkür ettiler. Aşure dağıtımının ardından açıklamalarda bulunan Ülkü Ocakları Eskişehir Yunus Emre İlçe Başkanı Ahmet Biricik, "Cenab-ı Allah'ın ilahi bereket ve feyzinin, Rabbani ihsan ve kereminin bol bol müminlere ihsan edildiği; ayrıca Allah'a ve onun kutlu elçisi Rahmet Peygamberine gönülden bağlılığın, Allah yolunda fedakarlığın ve kardeşliğin nüksettiği Muharrem Ayı içerisinde bulunmaktayız. Dinimizce önemli sayılan pek çok olayın gerçekleştiği ve Peygamberimiz tarafından 'Şehrullah' olarak tanımlanan bu ayda birlik ve beraberliğimizin pekişmesi, paylaşma duygusunun benimsenmesi adına vatandaşlarımıza aşure ikramında bulunduk. İlgi gösteren tüm kardeşlerimize teşekkür ederiz" dedi.

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