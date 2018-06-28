Ülkücü gençler hastanedeki minikleri unutmadı

Tedavi gören çocukların odalarında kullanılmak üzere alınan televizyonları hediye eden Ülkücü Gençler, Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak’ın miniklere ulaştırdılar. Ailelerine geçmiş olsun dileklerinde bulunan gençler, miniklerle tek tek yakından ilgilendi. Ziyaret ile ilgili açıklama yapan Ülkü Ocakları Eskişehir Yunus Emre İlçe Başkanı Ahmet Biricik, psikolojik desteğin çocukların tedavisindeki önemine değindi. Tedavi gören miniklerin herkesten çok mutluluğu hak ettiklerini savunan Başkan Biricik, "Çağımızın en karmaşık hastalıklarından biri olan kanserin tedavisinde psikolojik destek önemli bir yere sahiptir. Bu konuda bizler de üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu nedenle bugün burada tedavi gören çocuklarımızı ziyaret ederek, bir nebze de olsa moral vermek istedik. Hasta odalarında kullanılmak üzere aldığımız televizyonları teslim ettik. Milletvekilimiz Metin Nurullah Sazak Bey’in tedavi gören çocuklar için aldığı hediyeleri çocuklara vererek, ailelerine geçmiş olsun dileklerini ilettik. ’Nerede Yaşam Varsa Orada Umut Vardır’ diyerek, herkesten çok mutluluğu hak eden çocukların kanser ile mücadelelerinde morallerini artıracak, onların mutlu olmalarına neden olacak koşulların sağlanmasında bizler de sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi.