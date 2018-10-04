Ülkücü gençler şehit ailelerini ve gazileri unutmadı

Birçok kez dernek üyeleri ile kahvaltıda, yemekte ve gezide buluşan Ülkücü gençler, yeni projelerin temelini oluşturmak için derneğe ziyarette bulundular. Ülkü Ocakları Eskişehir Yunus Emre İlçe Başkanı Ahmet Biricik, gerçekleşen ziyaretin ardından açıklamalarda bulunurken, şehit ailelerinin ve gazilerin hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini ifade etti. İleriye dönük yapılacak etkinlikler için fikir alışverişinde bulunduklarını kaydeden Başkan Biricik, "Vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için toprağın kara bağrına düşen aziz şehitlerimiz ile kahraman gazilerimizi, onları yetiştirip büyüten ailelerini hiçbir zaman unutmamalıyız ve yalnız bırakmamalıyız. Bu nedenle bugün burada şehitlerimizin bizlere emaneti annelerimizle, babalarımızla ve kahraman gazilerimizle bir araya geldik. Sohbet ettik, hayır dualarını aldık. Sorunlarını ve taleplerini dinledik. İleriye dönük birlikte yapabileceğimiz etkinlikler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk" dedi.

Dernek üyeleri Ülkücü gençlere teşekkür ederken, ziyaret hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle son buldu.